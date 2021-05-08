Українська співачка Настя Каменських зворушливо привітала свого чоловіка, продюсера та композитора Потапа, з Днем народження.

Миле привітання Настя Каменських написала у пості на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Співачка розповіла, що в цей день, в місті Києві, рівно 40 років тому, народився найдобріший і найталановитіший хлопчик.

– Я дуже пишаюся тобою, Льоша! Ти так багато всього зробив і так багато чого досяг. Ти найкращий продюсер, геніальний автор, бізнесмен, який веде, гуморист, розкішний чоловік і коханець, і цей список нескінченний. Але найголовніше, що ти завжди був і залишаєшся справжньою людиною, – зазначила дружина Потапа.

За її словами, сьогодні почнеться ще один цікавий, прекрасний, чарівний, повний любові та пригод новий рік Потапа.

– Знаючи тебе, ти увірвешся в нього як торнадо та помчиш підкорювати нові вершини! А я просто буду поруч, щоб любити, наповнювати, і підтримувати мого ведмедика, – підсумувала Каменських.

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Добірка пісень Потапа

Український співак та композитор Потап святкує свій день народження. Цього року артистові виповнюється 40 років.

Потап учасник і продюсер багатьох відомих гуртів і виконавців – Потап і Настя, Время и Стекло, MOZGI, співачок Мішель Андраде та Наді Дорофеєвої тощо. Також він є засновником продюсерського центру MOZGI Entertainment. Слухайте п’ять ліричних пісень Потапа на Фактах ICTV.

Фото: NK