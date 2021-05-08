Болгарію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 представлятиме співачка Victoria з піснею Growing up is getting old.
Виконавиця вийде на сцену в Роттердамі у другому півфіналі, який відбудеться 20 травня. Співачка зізналася, що її трек розповідає про непростий шлях до самостійного життя та дорослішання.
Текст і переклад пісні Growing up is getting old – читайте на Фактах ICTV.
Оригінальний текст пісні Victoria – Growing up is getting old
Playing Tetris with my feelings
Trynna keep them all inside
Hollow shadows and my soul is spilling over,
I’m out of time
Closing every door
Wanna be alone
Lonely is a way that I survive
Sick of wanting more
Sitting on the floor
Wondering where all my feelings go
Nervous system’s aching
Growing up is getting old
Anxiety is draining
Getting up is growing old
Don’t get it,
There’s an ocean of emotion that I’m carrying inside
I am cautious,
Cause I’ve never understood
How so much can fit in little me
Star-crossed soul
And I’m used to letting go
Sink deeper in the flow of it
My demons know exactly where my fears
Are hiding all my tears
I’m torn by nervous system’s aching
Growing up is getting old
Anxiety is draining
Getting up is growing old
And if I ever take that second
To leave my worries behind
Maybe I could tread the waters of time
Get out of my mind
Growing up is getting old
Getting up is growing old
If your world is breaking
And growing up is getting old
Know that you’re worth saving
And getting up is all you’ve got
Український переклад пісні Victoria – Growing up is getting old
Граю в тетріс зі своїми почуттями
Намагаюся утримати їх всередині
Порожні тіні, і моя душа розливається,
У мене більше немаю часу.
Зачиняю кожні двері
Хочу залишитися одна.
Я виживаю тільки в самотності.
Втомилася хотіти більше
Сиджу на підлозі
Цікаво, куди зникають всі мої почуття.
Мене розриває від нервового болю.
Дорослішання втомлює.
Тривожність висушує.
Дорослішати означає старіти.
Не розумію цього,
Всередині мене океан емоцій,
Я обережна,
Тому що я ніколи не розуміла,
Як в мені стільки всього вміщується.
Приречена душа..
Я звикла відпускати,
Тонути в потоці.
Мої демони точно знають, де мої страхи
Ховають всі мої сльози.
Мене розриває від нервового болю.
Дорослішання втомоює.
Тривожність висушує.
Дорослішати означає старіти.
І якщо я колись скористаюся моментом
І залишу хвилювання позаду,
Можливо, я зможу пройти через води часу
Вибратися з своєї голови.
Дорослішання втомлює,
Дорослішати означає старіти.
Якщо твій світ руйнується
І дорослішання втомлює,
Знай, що ти заслуговуєш порятунку
А можливість встати – це все, що у тебе є.
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Фото: Victoria