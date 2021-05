Болгарію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 представлятиме співачка Victoria з піснею Growing up is getting old.

Виконавиця вийде на сцену в Роттердамі у другому півфіналі, який відбудеться 20 травня. Співачка зізналася, що її трек розповідає про непростий шлях до самостійного життя та дорослішання.

Текст і переклад пісні Growing up is getting old – читайте на Фактах ICTV.

Оригінальний текст пісні Victoria – Growing up is getting old

Playing Tetris with my feelings

Trynna keep them all inside

Hollow shadows and my soul is spilling over,

I’m out of time

Closing every door

Wanna be alone

Lonely is a way that I survive

Sick of wanting more

Sitting on the floor

Wondering where all my feelings go

Nervous system’s aching

Growing up is getting old

Anxiety is draining

Getting up is growing old

Don’t get it,

There’s an ocean of emotion that I’m carrying inside

I am cautious,

Cause I’ve never understood

How so much can fit in little me

Star-crossed soul

And I’m used to letting go

Sink deeper in the flow of it

My demons know exactly where my fears

Are hiding all my tears

I’m torn by nervous system’s aching

Growing up is getting old

Anxiety is draining

Getting up is growing old

And if I ever take that second

To leave my worries behind

Maybe I could tread the waters of time

Get out of my mind

Growing up is getting old

Getting up is growing old

If your world is breaking

And growing up is getting old

Know that you’re worth saving

And getting up is all you’ve got

Український переклад пісні Victoria – Growing up is getting old

Граю в тетріс зі своїми почуттями

Намагаюся утримати їх всередині

Порожні тіні, і моя душа розливається,

У мене більше немаю часу.

Зачиняю кожні двері

Хочу залишитися одна.

Я виживаю тільки в самотності.

Втомилася хотіти більше

Сиджу на підлозі

Цікаво, куди зникають всі мої почуття.

Мене розриває від нервового болю.

Дорослішання втомлює.

Тривожність висушує.

Дорослішати означає старіти.

Не розумію цього,

Всередині мене океан емоцій,

Я обережна,

Тому що я ніколи не розуміла,

Як в мені стільки всього вміщується.

Приречена душа..

Я звикла відпускати,

Тонути в потоці.

Мої демони точно знають, де мої страхи

Ховають всі мої сльози.

Мене розриває від нервового болю.

Дорослішання втомоює.

Тривожність висушує.

Дорослішати означає старіти.

І якщо я колись скористаюся моментом

І залишу хвилювання позаду,

Можливо, я зможу пройти через води часу

Вибратися з своєї голови.

Дорослішання втомлює,

Дорослішати означає старіти.

Якщо твій світ руйнується

І дорослішання втомлює,

Знай, що ти заслуговуєш порятунку

А можливість встати – це все, що у тебе є.

Хто поїде на Євробачення 2021 від України

Україну на Євробаченні 2021 представлятиме електро-фолк гурт Go-A з піснею Шум.

Go-A виступить 18 травня у першому півфіналі під 15-м номером. Вперше за 15 років на сцені Євробачення прозвучить україномовна пісня.

Детальніше про гурт Go-A на Євробаченні 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Victoria