Україна щорічно відзначає світле свято День матері у другу неділю травня. У 2021 році святкова дата припала на 9 травня.

Артисти та телеведучі вже встигли привітати прекрасних українок з Днем матері 2021.

Факти ICTV зібрали привітання зірок, в яких артисти подякували мамам за їхню нелегку працю.

Співачка Настя Каменських написала пост з привітаннями своїй мамі на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram.

– Щаслива, що ти моя мама. Весела, красива, рідна, добра, любляча, і така сильна. Дуже тебе люблю. Будь завжди поруч. З Днем матері, – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)



Український співак Melovin також привітав свою маму з цим світлим святом і побажав їй, як і зараз, продовжувати надихати їх з батьком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MÉLOVIN ???? (@melovin_official)



Співачка Ольга Полякова нагадала українцям, як важливо привітати своїх мам. За її словами, це свято – ще один привід, щоб зателефонувати або відвідати маму, сказати теплі слова про те, як сильно ви її любите.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)



Телеведуча Лілія Ребрик зазначила, що величезна радість – прокинутися від поцілунків дітей. За її словами, щастя можна знайти навіть в дрібницях.

– Щастя – в дрібницях: в найсмачнішій каві від чоловіка, у питаннях дітей про те, що одягнути. Це особлива магія. Любіть! Насолоджуйтесь! Вітайте своїх мам, дякуйте і завжди знайте, що цей день для неї – найкращий. Тому давайте сьогодні зайвий раз нагадаємо їм про свою любов, – наголосила телеведуча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

День матері 2021

День матері 2021 в Україні святкують у другу неділю травня. Це чудовий привід ще раз нагадати дорогій людині, наскільки ви її любите.

Звичайно, можна самостійно підібрати гарні слова, але до нас це зробили українські поети. Їхні приголомшливі й зворушливі вірші стануть гарним доповненням до ваших привітань. Вірші на День матері 2021 від Ліни Костенко та Василя Симоненка дивіться у матеріалі на сайті Факти ICTV.