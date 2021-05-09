Погрожував зруйнувати кар’єру: Галь Гадот розповіла про співпрацю з Доссом Уідоном

Ізраїльська актриса Галь Гадот, відома своєю роллю Диво-Жінки в кіновсесвіті DC, розповіла про погрози режисера Джосса Уідона зруйнувати її кар’єру.

Йдеться про конфлікт, який виник під час додаткових зйомок фільму Ліга Справедливості, на яких наполягав Уідон, що змінив в режисерському кріслі Зака ​​Снайдера.

– У мене виникли з ним проблеми, але я їх швидко владнала. Він погрожував знищити мою кар’єру, якщо я не буду робити те, що він вимагає, – розповіла Галь Гадот.

Актриса додала, що конфлікт вдалося залагодити завдяки тому, що її підтримав режисер Диво-Жінки Петі Дженкінс.

Церемонія Оскар 2021

В ніч з 25 на 26 квітня в Лос-Анжелесі були оголошені переможці премії Оскар 2021.

Найкращим фільмом року Американська кіноакадемія визнала кінокартину Земля кочівників, а її авторка Хлоя Чжао отримала статуетку як кращий режисер.

Варто відзначити, що організатори пішли на деякі послаблення карантинних заходів, дозволивши учасникам заходу знімати захисні маски в той момент, коли ті знаходяться в кадрі.