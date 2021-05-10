Українська співачка Джамала у своєму Instagram виклала фото зі своїм старшим сином Еміром і молодшим Селімом.

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На фото зірка вперше показала обличчя 10-місячного малюка та розповіла, що для неї бути матір’ю.

– Що для мене бути мамою синів? Перш за все, я маю бути сильною. І морально, і фізично, – написала Джамала.

Шанувальники зустріли пост із радістю, підтримали зіркову матусю та помітили, що діточки надзвичайно схожі на Джамалу.

Також співачка зазначила, що бути матір’ю для неї та бачити посмішки своїх дітей – це велике щастя і побажала усім матусям терпіння і міцного сну.

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Новий альбом Джамали

23 квітня співачка презентувала новий альбом 5:45 до якого ввійшли пісні, які Джамала писала протягом двох років.

Альбом налічує п’ять пісень і відрізняється душевністю та меланхолійністю.

Зірка також розповіла, що створювала цей альбом разом із електронними музикантами та зазначила, що її музика допоможе деяким людям розібратися в собі.

Фото: Джамала