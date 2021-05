Компанія Sony Pictures представила офіційний трейлер фільму Веном 2 (Venom: Let There Be Carnage).

У ньому показано, як спокійне життя головного героя Едді Брока, роль якого виконує Том Гарді, змінюється, коли з в’язниці виходить серійний вбивця Клетус Кессіді, якого грає Вудді Гаррельсон.

Небезпечний злочинець перероджується і стає кровожерливим монстром Карнажем, який збирається влаштувати в місті жорстоку різанину. Але зупинити все це повинен симбіот Едді Брока Веном.

Світова прем’єра довгоочікуваного Веному 2 запланована на 15 вересня цього року.

Днями любителів коміксів також потішили новим роликом напередодні виходу міні-серіалу Локі (Loki) з Томом Хіддлстоном у головній ролі.

За сюжетом, події у ньому розгортатимуться після фільму Месники: Фінал (2019). Прем’єра серіалу запланована на 11 червня 2021 року.