Композитор і музичний продюсер Костянтин Меладзе 11 травня святкує 58-річчя. За свою кар’єру він написав сотні пісень, які згодом стали справжніми хітами.
Меладзе називають останнім романтиком, оскільки він завжди створює душевні та ліричні композиції. І попри те, що він є продюсером свого старшого брата Валерія Меладзе та гурту ВІА Гра, Костянтин пише пісні і для інших зірок.
У своєму арсеналі хіти від композитора мають Софія Ротару, Алла Пугачова, Поліна Гагаріна. З нагоди дня народження Костянтина Меладзе Факти ICTV підготували добірку пісень його авторства.
Поліна Гагаріна – Спектакль окончен
Композиція Спектакль окончен вийшла 19 січня 2012 року. Але попри те, що цій пісні вже майже 10 років, вона й досі не втрачає своєї популярності.
Валерій Меладзе – Салют, Вера
Пісню Салют, Вера Меладзе присвятив своїй дружині Вірі Брежнєвій. Закохані одружилися у 2015 році, але виявилося, що пара довго приховувала свої стосунки.
Сама Віра зазначила, що до сих пір ніяковіє, коли чує цю композицію.
Анастасія Приходько – Мамо
Цю пісню меладзе створив у співавторстві з Діаною Гольде. З композицією Мамо Анастасія Приходько зайняла 11 місце на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2009.
Віра Брежнєва – Доброе утро
Трек Доброе утро Брежнева презентувала у 2014 році. Спільна робота Віри з Костянтином змогла підкорити шанувальників та стати досить популярною.
У кліпі співачка постала в образі східної красуні, яка танцює у традиційному сарі.
Валерій Меладзе – Красиво
Це одна з найпопулярніших пісень авторства Костянтина Меладзе. У 1991 році трек отримав статуетку Пісня року.
І попри те, що хіт Красиво був написаний більше 10 років тому, його і досі пам’ятають шанувальники братів Меладзе.
Ані Лорак розповіла про співпрацю з Меладзе
Співачка Ані Лорак розповіла про співпрацю з Костянтином Меладзе та назвала причину їхнього конфлікту.
Лорак зазначила, що спільна робота з Меладзе тривала недовго, оскільки співачку не влаштовували умови, які їй пропонував продюсер. Крім цього, співачка натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим.
Фото: Meladzemusic