Композитор і музичний продюсер Костянтин Меладзе 11 травня святкує 58-річчя. За свою кар’єру він написав сотні пісень, які згодом стали справжніми хітами.

Меладзе називають останнім романтиком, оскільки він завжди створює душевні та ліричні композиції. І попри те, що він є продюсером свого старшого брата Валерія Меладзе та гурту ВІА Гра, Костянтин пише пісні і для інших зірок.

У своєму арсеналі хіти від композитора мають Софія Ротару, Алла Пугачова, Поліна Гагаріна. З нагоди дня народження Костянтина Меладзе Факти ICTV підготували добірку пісень його авторства.

Поліна Гагаріна – Спектакль окончен

Композиція Спектакль окончен вийшла 19 січня 2012 року. Але попри те, що цій пісні вже майже 10 років, вона й досі не втрачає своєї популярності.

Валерій Меладзе – Салют, Вера

Пісню Салют, Вера Меладзе присвятив своїй дружині Вірі Брежнєвій. Закохані одружилися у 2015 році, але виявилося, що пара довго приховувала свої стосунки.

Сама Віра зазначила, що до сих пір ніяковіє, коли чує цю композицію.

Анастасія Приходько – Мамо

Цю пісню меладзе створив у співавторстві з Діаною Гольде. З композицією Мамо Анастасія Приходько зайняла 11 місце на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2009.

Віра Брежнєва – Доброе утро

Трек Доброе утро Брежнева презентувала у 2014 році. Спільна робота Віри з Костянтином змогла підкорити шанувальників та стати досить популярною.

У кліпі співачка постала в образі східної красуні, яка танцює у традиційному сарі.

Валерій Меладзе – Красиво

Це одна з найпопулярніших пісень авторства Костянтина Меладзе. У 1991 році трек отримав статуетку Пісня року.

І попри те, що хіт Красиво був написаний більше 10 років тому, його і досі пам’ятають шанувальники братів Меладзе.

Ані Лорак розповіла про співпрацю з Меладзе

Співачка Ані Лорак розповіла про співпрацю з Костянтином Меладзе та назвала причину їхнього конфлікту.

Лорак зазначила, що спільна робота з Меладзе тривала недовго, оскільки співачку не влаштовували умови, які їй пропонував продюсер. Крім цього, співачка натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим.

Фото: Meladzemusic