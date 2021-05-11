Макс і Біткоїн: Марк Цукерберг завів козлів

Засновник Facebook Марк Цукерберг обзавівся козлами і вже встиг дати їм імена.

Про це він розповів у своєму блозі та опублікував фото милих тварин.

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Назвати він їх вирішив Максом та Біткоїном.

– Мої козли: Макс і Біткоїн, – підписав фото Марк Цукерберг.

Рейтинг Forbes

Згідно з даними американського видання Forbes, Марк Цукерберг входить п’ятірки найбагатших людей світу. Його доходи за рік сягають $97 млрд.

Перше місце, як і минулого року, посідає Джефф Безос – засновник компанії Amazon. Наразі його статки оцінюють у $177 млрд.