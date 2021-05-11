Учасники гурту Go-A, який представлятиме Україну на Євробаченні 2021, розповіли про підготовку до конкурсу, свою унікальність та реакцію Європи на пісню Шум.

Солістка Катерина Павленко поділилася, як у них з’явилася ідея зробити другу версію пісні Шум.

– Коли Шум обрали для Євробачення, ми одразу зрозуміли, що її потрібно буде змінювати. Нам цього дуже сильно не хотілося, оскільки кожна нота, кожне слово були на своєму місці. Але ми усвідомили, що цього не уникнути, тому вирішили підійти до процесу більш креативніше і зробити другу версію Шуму, – зазначила Катя.

Крім цього, співачка зізналася, що при підготовці до Євробачення гурт викладається на всі 100%. Артисти отримують дуже велику підтримку від іноземних шанувальників.

За словами гурту, їм вдалося зацікавити інтернаціональних глядачів та посилити їхній інтерес до України.

– Ми ставимо акцент на українській мові. Вона дуже прекрасна і ви маєте можливість доторкнутися до неї. І навіть якщо ви не знали про її існування, ви зможете побачити Україну з іншої сторони. Нас дуже тішать коментарі іноземців. Попри те, що пісня українською мовою, вона викликає в них дуже велику зацікавленість, – розповіла Катерина.

Співаки зазначили, що в Європі їх творчість сприйняли значно краще, аніж в Україні.

– Європі вже набридла одноманітна музика, якої дуже багато. А ми показали щось нове. Ми читаємо коментарі з усього світу і саме це їх чіпляє. Те, що ми інші, у нас інший мелос та мова. Ми підняли зовсім іншу тему, не про кохання. А українці чомусь звикли, що народні пісні співають старі бабусі, – зазначили учасники гурту.

Також учасники гурту назвали своїх фаворитів на Євробаченні 2021. Катерині дуже подобається представник Швейцарії, співак Gjon’s Tears. А Тарасу Шевченку – гурт The Roop з Литви.

Артисти зізналися, що конкурс допоміг їм зрозуміти, що вони можуть набагато більше, аніж думали.

– Євробачення навчило нас працювати, виходити за рамки та дотримуватися дедлайнів. Воно нас поставило в такі умови, в яких ми зрозуміли, що ми можемо значно більше, аніж думали, – сказала Катерина Павленко.

Що відомо про пісню Шум від гурту Go-A

Конкурсна пісня Шум в арсеналі гурту Go-A з’явилася задовго до участі в Євробаченні. В основу композиції покладений обряд закликання весни та пробудження всього живого.

Учасники гурту зізналися, що таким чином вони хочуть популяризувати фольклор та традиції. Вперше на сцені Євробачення прозвучить повністю україномовний трек. Детальніше про пісню Шум від гурту Go-A – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision.ua