Батько британської співачки Адель помер на 57-му році життя. Причиною смерті Марка Еванса став рак кишечника.

Відомо, що Адель не спілкувалася з татом, оскільки він пішов з сім’ї, коли дівчинці було три роки. Вони намагалися налагодити стосунки, але їм це так і не вдалося.

У 2011 році в одному з інтерв’ю Марк Еванс зізнався, що почувається покинутим, а також бореться з алкоголізмом.

Після цього Адель повністю припинила спілкування з батьком. Але попри це, новина про його смерть засмутила співачку.

– Сім’я Марка дуже засмучена його смертю. Він завжди хотів помиритися з Адель, але ситуація залишалася неприємною до самого кінця. Він зробив кілька спроб, що все виправити, але, очевидно, це тривало занадто довго – повідомляє The Sun.

Адель зустрічається з другом дитинства

Британська співачка Адель закрутила роман із другом дитинства. За словами інсайдерів, пара почала зустрічатися після вечірки із спільними друзями.

Зараз їхні стосунки розвиваються досить швидко, закохані вже активно будують плани на майбутнє.

Джерело: The Sun