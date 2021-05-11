Go-A став лідером Євробачення 2021 на думку журналістів

Український гурт Go-A, який представить нашу країну на Євробаченні 2021, набрав найбільшу кількість балів, на думку журналістів, присутніх на першій репетиції в Роттердамі.

За результатами голосування в прес-центрі, після першої репетиції гурт Go-A посів лідерське місце за кількістю голосів журналістів. Представники України набрали 81 бал.

Також на думку прес-центру, за останні три дні друге місце дісталося Ісландії – 78 балів, третє – Росії – 67 балів.

Далі йде Греція – 63 бали, Кіпр і Литва – 61, Сербія – 50, Сан-Марино – 47, Хорватія – 46. Завершує десятку найкращих, на думку журналістів, виступів Бельгія з результатами в 45 балів.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2021

Вже через тиждень, 18 травня, в Роттердамі розпочнеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення. У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробаченні 2021 лідирує представниця Мальти – співачка Destiny.

Україна розташувалася на 20-й сходинці.

Фото: Go_A