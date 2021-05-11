Український режисер, засновник і художній керівник Академічного музично-драматичного циганського театру Романс Ігор Крикунов помер на 67-му році життя. Причиною смерті артиста став Covid-19.

Сумну звістку повідомила радник мера Києва з питань культури і розвитку культурних проектів Діана Попова.

На своїй сторінці у Facebook вона оприлюднила пост із співчуттям родині Крикунова.

Також смерть артиста підтвердили Микола Подрезан та Віталій Білоножко.

Що відомо про Ігора Крикунова

У 1994 році Ігор Крикунов заснував циганський театр Романс. Крім цього, артист активно брав участь у зйомках таких фільмів, як Циганка Аза, Чардаш Монті, Бухта смерті, Куплю друга.

У 2007 році Ігор Крикунов отримав звання Народного артиста України. Також він зіграв у фільмі Юрія Горбунова Скажене весілля-3, де виконав роль батька нареченої.

Фото: Діана Попова