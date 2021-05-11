PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Том Круз повернув нагороди Золотого глобуса та приєднався до бойкоту

Том Круз

Американський актор Том Круз відмовився від всіх своїх нагород кінопремії Золотий глобус, а також приєднався до бойкоту HFPA.

Нещодавно Голлівудську асоціацію іноземної преси (HFPA), яка присуджує нагороди Золотого глобуса, звинуватили в расизмі. Стало відомо, що серед усього журі немає жодної темношкірої людини. На тлі цього Том Круз приєднався до бойкоту голівудських зірок проти кінопремії.

Актор отримав три статуетки премії Золотий глобус – дві за Найкращу чоловічу роль, і одну – за Найкращу чоловічу роль другого плану. Всі три він повернув назад.

Читайте
Борат і Корона підкорили церемонію: лауреати Золотого глобуса

Відомо, що цьогоріч організатори Золотого глобуса пообіцяли включити до складу журі темношкірих.

Том Круз бореться з коронавірусом

Відомий актор Том Круз придбав двох спеціальних роботів для патрулювання знімального майданчика. Він робить все можливе, щоб під час зйомок фільму Місія нездійсненна 7 співробітники дотримувалися правил карантинної безпеки.

Відомо, що роботи можуть проводити тести персоналу.

Джерело: Deadline

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка