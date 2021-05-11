Американський актор Том Круз відмовився від всіх своїх нагород кінопремії Золотий глобус, а також приєднався до бойкоту HFPA.

Нещодавно Голлівудську асоціацію іноземної преси (HFPA), яка присуджує нагороди Золотого глобуса, звинуватили в расизмі. Стало відомо, що серед усього журі немає жодної темношкірої людини. На тлі цього Том Круз приєднався до бойкоту голівудських зірок проти кінопремії.

Актор отримав три статуетки премії Золотий глобус – дві за Найкращу чоловічу роль, і одну – за Найкращу чоловічу роль другого плану. Всі три він повернув назад.

Відомо, що цьогоріч організатори Золотого глобуса пообіцяли включити до складу журі темношкірих.

Том Круз бореться з коронавірусом

Відомий актор Том Круз придбав двох спеціальних роботів для патрулювання знімального майданчика. Він робить все можливе, щоб під час зйомок фільму Місія нездійсненна 7 співробітники дотримувалися правил карантинної безпеки.

Відомо, що роботи можуть проводити тести персоналу.

Джерело: Deadline