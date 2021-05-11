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Каріна Зуєва |

Євробачення 2021: де та коли дивитися пісенний конкурс

Евровидение

Вже через тиждень, 18 травня, в Роттердамі розпочнеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021, на якому Україну представить гурт Go-A.

Де та коли дивитися Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться 18 травня. Другий півфінал – 20 травня. Фінал – 22 травня.

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Пряму трансляцію в Україні можна буде подивитися на телеканалах – СТБ і UΛ: Перший. Перший півфінал розпочнеться о 22.00.

Порядок виступів країн на Євробаченні 2021

Український гурт Go-A виступить у першому півфіналі Євробачення під 15-м номером.

Разом з Україною виступлять ще 15 учасників. Порядок виступів представників країн на Євробаченні 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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