Українська телеведуча та журналістка Оксана Соколова розповіла про труднощі професії, погрози на свою адресу та бажання залишити новини.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV зірка відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Оксана Соколова зізналася, що завдяки журналістиці їй вдалося подолати комплекс інтроверта та страх спілкування з людьми.

Також вона зазначила, що в дитинстві їй подобалися уроки музики. Але музикантом Оксана не стала через свою енергійність та непосидючість.

За словами телеведучої, дуже складно бути 24 години в контексті новин, але вона вже звикла до такого ритму життя. В сучасній журналістиці Соколову дратують подвійні стандарти. Крім цього, професія журналіста є досить небезпечною.

– У 2014 році мені довелося їздити скрізь з охороною протягом трьох місяців. Мені погрожували люди з “ЛНР” і це не найкращі спогади, – зазначила телеведуча.

За 15 років роботи на телебаченні Оксана зрозуміла, що існує лише одна формула успіху – багато праці. Але якби у неї була можливість повернутися в минуле, то Соколова приділила б більше уваги своїй сім’ї.

Оксана припустила, що інтернет зможе перемогти телебачення лише через десять років. Також вона зазначила, що стала б адвокатом, якби не вдалося реалізуватися у новинній журналістиці.

– Я час від часу думаю про те, що можу залишити новини. А потім усвідомлюю, що це мій спосіб життя і без цього я вже не зможу, – зізналася телеведуча.

Тіна Кароль розповіла про свою мрію

Українська співачка Тіна Кароль зізналася, що мріє про дочку, а також розповіла про своє найбільше досягнення.

Зірка зазначила, що дуже пишається 12-річним сином Веніаміном. За словами Тіни, вона не відчуває себе відомою. А за 15 років творчої кар’єри зрозуміла, що кожен вихід на сцену завжди як перший.

Фото: Оксана Соколова