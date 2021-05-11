Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поскаржилася на відпочинок в Єгипті, куди вона поїхала разом зі своїм чоловіком і сином.
За словами артистки, в неї була найгірша відпустка і вона більше не поїде в цю країну.
– Висновки, які я зробила для себе, – Єгипет – не моя країна. Єгипет – не мій тип природи. Єгипет – не мій рівень сервісу та харчування, – написала Юлія.
Також виконавиця наголосила, що нові готелі в Єгипті – це скоріше вирок, а не бонус.
– Закриваю для себе подорожі в цю країну. З хорошого – щасливий син, гарне море та захід сонця, – підсумувала Саніна.
Підписники артистки розділилися на два табори, хтось погодився з висновками Юлії, а хтось наголосив, що повертатиметься в Єгипет знову та знову.
Сімейне життя Юлії Саніної
Українська артистка Юлія Саніна розповіла про те, яка вона в сімейному житті та через що в неї бувають конфлікти з чоловіком.
Зірка зізналася, що в житті вона не така, як на сцені, та перебувати вдома їй найкраще. Також вона наголосила, що їй подобається доглядати за сином і чоловіком.
За словами Юлії, в них з чоловіком трапляються конфлікти через те, що в неї не виходить залишати всі робочі процеси за межами дому.
Фото: Юлія Саніна