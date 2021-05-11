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Каріна Зуєва |

Закриваю для себе подорожі в цю країну: Юлія Саніна про найгіршу відпустку

Юлия Санина

Українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поскаржилася на відпочинок в Єгипті, куди вона поїхала разом зі своїм чоловіком і сином.

За словами артистки, в неї була найгірша відпустка і вона більше не поїде в цю країну.

– Висновки, які я зробила для себе, – Єгипет – не моя країна. Єгипет – не мій тип природи. Єгипет – не мій рівень сервісу та харчування, – написала Юлія.

Також виконавиця наголосила, що нові готелі в Єгипті – це скоріше вирок, а не бонус.

– Закриваю для себе подорожі в цю країну. З хорошого – щасливий син, гарне море та захід сонця, – підсумувала Саніна.

Підписники артистки розділилися на два табори, хтось погодився з висновками Юлії, а хтось наголосив, що повертатиметься в Єгипет знову та знову.

Сімейне життя Юлії Саніної

Українська артистка Юлія Саніна розповіла про те, яка вона в сімейному житті та через що в неї бувають конфлікти з чоловіком.

Зірка зізналася, що в житті вона не така, як на сцені, та перебувати вдома їй найкраще. Також вона наголосила, що їй подобається доглядати за сином і чоловіком.

За словами Юлії, в них з чоловіком трапляються конфлікти через те, що в неї не виходить залишати всі робочі процеси за межами дому.

Фото: Юлія Саніна

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