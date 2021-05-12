У Львові з аншлагом пройшов концерт російського музиканта та лідера гурту Машина времени Андрія Макаревича. Через карантинні обмеження на заході були присутні лише 700 глядачів.

Артист презентував ексклюзивний джазовий проект та заспівав всім відомі хіти. Концерт відбувся просто неба.

Українцям імпонує не тільки творчість Андрія Макаревича, а і його проукраїнська позиція. Співак впевнений, що агресія Росії проти України є національною ганьбою.

– Мені Макаревич дуже подобається як особистість, мені дуже імпонує його позиція з приводу ситуації в Україні. Також я люблю його музику, мої батьки слухали його ще на касетах. Я пам’ятаю ці пісні і відповідно в дорослому віці продовжую слухати, – поділилася шанувальниця Макаревича.

Андрій Макаревич гастролює Україною вже кілька днів. Музикант зазначив, що залишився вражений красою західних областей.

Незабаром концерти лідера гурту Машина времени відбудуться у Черкасах, Полтаві та Дніпрі.

Що відомо про Андрія Макаревича

Лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич публічно критикує дії російської влади та підтримує Україну. Крім цього, раніше він розповідав, що в РФ розгорнулася ціла кампанія проти нього.

Макаревич відкрито висловлює свою громадянську позицію та не боїться критики влади або своїх шанувальників.

Фото: Андрій Макаревич