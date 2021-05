41-а церемонія вручення британської музичної премії Brit Awards 2021 пройшла 11 травня у Лондоні. На сцені виступили популярні зірки та номінанти шоу.

Розпочав концерт Coldplay, який презентував нову пісню Higher Power. Гурт виступив на відкритому майданчику.

Одним з найяскравіших виступів премії стало попурі Дуа Ліпи. Її п’ятихвилинний номер розпочався у лондонському метро, а закінчився на сцені O2 Arena.

Також у концерті взяли участь Griff, Арло Паркс, Headie One та Олівія Родріго. Співак The Weeknd, який не зміг бути присутнім на церемонії нагородження, виконав пісню Save Your Tears for Another Day по відеозв’язку.

Крім цього, на сцені Brit Awards виступили Елтон Джон та соліст гурту Years & Years Оллі Александер. Вони виконали кавер на пісню It’s a Sin, яка вважається гімном ЛГБТ-спільнот.

Шоу завершили Rag’n’Bone Man та Pink, які виконали трек Anywhere Away From Here.

Всі переможці премії Brit Awards 2021

Переможцем у номінації найкраща сольна артистка стала Дуа Ліпа, а статуетку за найкращий британський сингл отримав Гаррі Стайлз (Watermelon Sugar).

Володаркою спеціальної нагороди Ікона стала Тейлор Свіфт. Її відзначили за великий вплив на музику у всьому світі та унікальний репертуар.

Список всіх переможців премії Brit Awards 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Getty images