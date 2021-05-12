У Лондоні на сцені стадіона O2 Arena пройшла 41-а церемонія нагородження британської музичної премії Brit Awards 2021. Захід зібрав 4 тис гостей.

Напередодні всі присутні мали представити негативний тест на коронавірус. Але учасникам події не потрібно було дотримуватися карантинних обмежень та носити маски під час шоу.

Таким чином влада вирішила перевірити, чи вплине скасування соціальної дистанції на збільшення випадків зараження коронавірусом.

Статуетку у категорії найкраща сольна артистка отримала Дуа Ліпа, а найкращою міжнародною виконавицею стала Біллі Айліш.

Всі переможці премії Brit Awards 2021

Найкращий британський гурт – Little Mix

Найкраща сольна співачка- Дуа Ліпа

Найкращий сольний артист – J Hus

Найкраща міжнародна виконавиця – Біллі Айліш

Найкращий міжнародний виконавець – The Weeknd

Найкраща міжнародна група – Haim

Найкращий британський сингл – Гаррі Стайлз – Watermelon Sugar

Спеціальна нагорода Ікона – Тейлор Свіфт

Найкращий британський альбом – Дуа Ліпа – Future Nostalgia

Прорив року – Арло Паркс

Що відомо про Brit Awards

Brit Awards – це щорічна церемонія вручення нагород поп-музикантам. Премія виникла у 1977 році завдяки Британській асоціації виробників фонограм.

Цьогоріч переможці отримували одразу по дві статуетки для того, щоб одну залишити собі, а іншу комусь подарувати. Авторами нагороди, яка символізує непростий шлях артистів до успіху, стали художники Йінка Ілорі і Ес Девлін.

Фото: Getty images