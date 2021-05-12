Фільм Юкі визнали українською спортивною медіаподією року

Асоціація спортивних журналістів України визнала головною спортивною медіаподією року документальний фільм Юкі про історію перемог вільних українців.

Нагородження авторів кінострічки відбулося під час церемонії Найкращі спортивні медіа України 2020. Режисер та продюсер фільму Володимир Мула зазначив, що вихід фільму став для нього значною подією.

Юкі – це прізвисько, яке у Канаді вигадали для українців, які грають у Національній хокейній лізі. Один з найвідоміших канадських спортсменів 20 століття Вейн Грецкі також має українське походження.

Прізвища гравців з українським корінням масово вибиті на кільцях Кубку Стенлі – головного трофею хокеїстів. Загалом на кільцях зафіксували 57 українських прізвищ.

Прем’єра фільму Юкі в Україні відбулася 3 грудня 2020 року. Фільм також увійшов до трійки номінантів на здобуття премії Золота Дзиґа – це українська національна премія, що присуджується за професійні досягнення у розвитку українського кінематографа.

Кінострічка отримала номінацію у категорії Найкращий документальний фільм. Переможців цієї премії оголосять у червні 2021 року.

Перемога вільних українців

Документальний фільм Володимира Мули Юкі – історія перемог вільних українців потрапила до короткого списку AIPS Sport Media Awards 2020 у категорії Video Documentary.

AIPS Sport Media Awards – міжнародний орган спортивної журналістики. Щорічно орган визначає професіоналів зі 160 країн, які створюють найкращий спортивний контент.

Джерело: Держкіно