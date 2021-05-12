Гурт Go-A, який представить Україну на Євробаченні 2021, провів першу репетицію на сцені Ahoy Arena в Роттердамі, де відбудеться пісенний конкурс.

Колектив відрепетирував свій концертний номер і пісню Шум, з якою виступить на Євробаченні 2021.

Усі учасники гурту вбралися в концертні костюми. Фронтвумен колективу одягнена в яскраву зелену накидку та чорну сукню до п’ят. На решті учасників одяг у чорно-білих тонах.

Репетиція номера пройшла яскраво та видовищно. Крім всіх спецефектів, які відбуваються на великому екрані позаду гурту, Go-A також підготували танцювальний номер. У руках у танцюристів люмінесцентні обручі, які надають номеру ще більшої магії.

Журналісти прогнозують перемогу Go-A

Представник від України на Євробаченні 2021 гурт Go-A підкорив присутніх на першій репетиції журналістів. За результатами голосування в прес-центрі Go-A зайняв лідерське місце, набравши 81 бал.

Друге місце дісталося Ісландії – 78 балів, третє – Росії – 67 балів.

Джерело: Суспільне