Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 у Роттердамі представлятиме електро-фолк гурт Go-A.

Колектив здобув перемогу у нацвідборі на Євробачення-2020 з піснею Solovey, але тоді захід був скасований у зв’язку з пандемією коронавірусу. Згідно з правилам, у 2021 році учасники мають представити іншу композицію.

Новим конкурсним треком для Go-A став Шум. Щоб брати участь у Євробаченні, гурту довелося скоротити хронометраж композиції, зняти нову відеороботу, а також відмовитися від використання слів з народних пісень.

Go-A виступатимуть 18 травня у першому півфіналі під 15-м номером. І вперше за 15 років на сцені Євробачення прозвучить україномовна пісня. Дивитися онлайн-трансляцію конкурсу можна буде на телеканалі СТБ.

Текст пісні Шум гурту Go-A

Конкурсну пісню Шум для Євробачення 2021 обирало експертне журі. До його складу входили співачка Джамала, продюсер Руслан Квінта та соліст гурту The Maneken Євген Філатов.

Всі проголосували за фольклорну композицію Шум, оскільки в основі треку лежать традиції українського народу. Текст пісні Шум гурту Go-A – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Катерина Павленко