Jerry Heil презентувала новий альбом

Українська співачка Jerry Heil презентувала новий альбом під назвою #Особисте.

У нову роботу виконавиці увійшло шість треків, які об’єднані інтимної тематикою. Разом з ЕР Jerry Heil презентувала шість відео та розповіла про кожну пісню.