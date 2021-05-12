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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Номінанти премії YUNA 2021 (ГОЛОСУВАННЯ)

YUNA 2021

Організатори музичної премії YUNA 2021 оприлюднили список номінантів. Церемонія нагородження відбудеться 12 травня.

У номінації винесли роботи, які вийшли з 1 листопада 2019 до 31 жовтня 2020 року.

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Найкраща виконавиця:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • NK
  • Оля Полякова

Найкращий виконавець:

  • Khayat
  • Макс Барських
  • Monatik
  • Артем Пивоваров
  • Сергій Бабкін

Найкращий поп-гурт:

  • KADNAY
  • MOZGI
  • KAZKA
  • Tvorchi
  • Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • The HARDKISS
  • Бумбокс

Відкриття року:

  • GO_A
  • Kosmopolis
  • Lida Lee
  • Our Atlantic
  • Асафатоv

Найкращий відеокліп:

  • Бумбокс та Крихітка – Ангела
  • Monatik та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
  • ТНМК – Історія України за 5 хвилин
  • Антитіла – Кіно
  • The Hardkiss та Monatik – Кобра

Найкращий альбом:

  • Tvorchi – 13 Waves
  • Макс Барських – 1990
  • NK – Eclectica
  • KAZKA – Nirvana
  • TAYANNA – Жіноча сила
  • Артем Пивоваров – Земной

Найкраща пісня:

  • Юлія Саніна та Тіна Кароль – Вільна
  • The Hardkiss – Гора
  • Артем Пивоваров – Дежавю
  • Антитіла – Кіно
  • The Hardkiss та Monatik – Кобра

Найкраща пісня іншою мовою:

  • KRUTЬ – 99
  • NK – A HUEVO
  • Tvorchi – Bonfire
  • Serduchka – Make It Rain Champagne
  • Monatik та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

Найкращий електронний хіт:

  • Tvorchi – Bonfire
  • KADNAY – DanceDiscoParty
  • MARUV та BOOSIN – I Want You
  • ONUKA – Сеанс
  • Ivan NAVI – Холодна ніч

Найкращий хіп-хоп-хіт:

  • Alina Pash – Bosorkanya
  • MamaRika – MAVKA
  • Бумбокс та Крихітка – Ангела
  • alyona alyona та KALUSH – Гори
  • ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Інший формат:

  • ALLOISE
  • Pur:Pur
  • ДахаБраха
  • ЛУНА
  • Євген Хмара

Найкращий дует/колаборація:

  • Бумбкос та Крихітка – Ангела
  • Monatik та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА
  • Тіна Кароль та Юлія Саніна – Вільна
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян – Героям
  • The Hardkiss та Monatik – Кобра

Найкращий естрадний хіт:

  • Олег Винник – Безумная любовь
  • DZIDZIO та Оля Цибульська – Киця
  • Ірина Білик – Красная помада
  • Олег Кензов – По кайфу
  • ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!

Найкраще концертне шоу:

  • Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv
  • KAZKA – NIRVANA
  • The Hardkiss – The Hardkiss. Акустика
  • Антитіла – HELLO Kyiv Live
  • Время и Стекло – Останній танець

Найкраща пісня до фільму:

  • Юлія Саніна та Тіна Кароль – Вільна (фільм Віддана)
  • Джамала – Ціна правди (Ціна правди)
  • Оля Полякова, Потап, Олег Винник – Свят свят свят (Скажене весілля 2)
  • Камерний хор Inspiratum – Viva Forever (Мої думки тихі)
  • KAZKA – Літаки (Побачення у Вегасі)
  • Katya Chilly – Тече річка невеличка (Тарас. Повернення)

 

Jerry Heil презентувала новий альбом

Українська співачка Jerry Heil презентувала новий альбом під назвою #Особисте.

У нову роботу виконавиці увійшло шість треків, які об’єднані інтимної тематикою. Разом з ЕР Jerry Heil презентувала шість відео та розповіла про кожну пісню.

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