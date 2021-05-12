Фронтвумен гурту Go-A, який представить Україну на Євробаченні 2021 Катерина Павленко пропустила репетицію в Роттердамі через погане самопочуття.
Стало відомо, що Катерина відчула себе погано ще рано вранці, 12 травня. З метою обережності артистка пропустила репетицію концертного номера, а також прес-конференцію.
Павленко здала тест на Covid-19, оскільки цього вимагає Протокол охорони здоров’я. На даний момент результати ще не відомі.
Решта учасників Go-A також здали тест на Covid-19, який показав, що вони не хворіють ним.
Що відомо про пісню Шум
Гурт Go-A виступить на Євробаченні 2021 з піснею Шум. Вперше на сцені пісенного конкурсу пролунає повністю україномовний трек.
В основу синглу покладено магічний обряд закликання весни та пробудження всього живого. Ідея його створення виникла у солістки гурту Катерини Павленко.
Фото: Катерина Павленко