Американський актор та продюсер Норман Ллойд помер на 106-му році життя у Лос-Анджелесі. Він вважався найстарішим у світі чинним представником кіноіндустрії.

Причина смерті Ллойда поки невідома. Акторська кар’єра Нормана тривала до 97 років.

Попри свій поважний вік, він брав активну участь у складах журі різних конкурсів. А також часто був учасником кінофестивалів і шоу.

Що відомо про Нормана Ллойда

Норман Ллойд став відомий завдяки ролі головного злодія у фільмі Диверсант, який вийшов у 1942 році. Крім цього він зіграв лікаря у медичній драмі Сент-Елсвер.

За свою кар’єру Ллойд знявся в більш ніж 60 фільмах і телешоу. У 1985 році він отримав премію Венеціанського кінофестивалю. Також Норман був двічі номінований на отримання телевізійної премії Еммі.

Джерело: The Holliwood Reporter

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