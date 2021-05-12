Креативний продюсер Національного відбору на Євробачення Наталія Франчук розповіла про підготовку до міжнародного конкурсу. А також поділилася, що гурт Go-A зараз працює над створенням резервного відео.

За словами Наталії, за всі витрати, які стосуються постановки конкурсного номеру, відповідає телеканал СТБ. UA Перший взяв на себе фінансову відповідальність за проживання, переліт учасників та всієї делегації.

Зараз організатори поїздки Go-A на Євробачення 2021 займаються зніманням резервного відео для гурту.

У разі, якщо у когось з членів делегації України буде позитивний тест на коронавірус, саме це відео Go-A представить, як конкурсне.

– Резервне відео і виступ на сцені Євробачення не будуть однаковими, бо в Роттердамі не буде екранів у чотирьох площинах. А в нас тут, в Україні, унікальна локація, з екранами в трьох площинах. У нас екрани згори, з обох боків і знизу. Це локація, а не звичайна сцена, – зазначила продюсер.

Крім цього, Наталія розповіла, що всі країни перебувають в однакових умовах. У всіх є одна година на зйомку й година, щоб швидко відправити це відео EBU.

Гурт Go-A розповіли про підтримку Європи на Євробаченні 2021

Учасники гурту Go-A про реакцію Європи на пісню Шум, підготовку до конкурсу та свою унікальність.

Артисти зізналися, що отримують дуже велику підтримку від іноземних шанувальників. За словами солістки Катерини Павленко, гурту вдалося зацікавити інтернаціональних глядачів та підвищити їхній інтерес до української мови.

Фото: СТБ