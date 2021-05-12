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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Мальта, Швейцарія чи Франція: прогнози букмекерів на Євробачення 2021

Евровидение

Вже 18 травня в Роттердамі відбудеться перший півфінал Євробачення 2021. Другий півфінал пройде 20 травня, фінал – 22 травня. Букмекери прогнозують перемогу Мальти.

У міжнародному прогнозі букмекерів лідирує представниця Мальти – співачка Destiny – 17%.

На другому місці розташувалася Швейцарія, яку представлятиме виконавець Gjon’s Tears – 14%.

Третє місце займає представниця Франції – Barbara Pravi – 10%, яка раніше займала друге місце.

Далі йде Болгарія – 8%, Італія, Швеція – 7%, Литва, Ісландія – 5%, Кіпр – 3%, Фінляндія – 2%.

Гурт Go-A, який представлятиме Україну на Євробаченні 2021, займає 20 місце – 1%. Варто зазначити, що колектив набрав найбільшу кількість балів, на думку журналістів, присутніх на першій репетиції в Роттердамі.

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На останньому 39 місці з найменшим показником букмекерів розташувалася Албанія – менше 1%.

  • Прогноз букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе на Євробаченні 2021
  • Прогноз букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе на Євробаченні 2021
  • Прогноз букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе на Євробаченні 2021
  • Прогноз букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе на Євробаченні 2021
  • Прогноз букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе на Євробаченні 2021
  • Прогноз букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе на Євробаченні 2021
Мальта, Швейцарія чи Франція: прогнози букмекерів на Євробачення 2021 / 3 фотографии

Де та коли дивитися Євробачення 2021

Пряму трансляцію Євробачення 2021 в Україні можна буде подивитися по двом телеканалам – СТБ і UΛ: Перший. Перший півфінал 18 травня розпочнеться о 22.00.

Детальніше де та коли дивитися Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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