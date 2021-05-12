Колишня дружина Dzidzio, співачка Slavia (справжнє ім’я – Ярослава) розповіла всю правду про їхнє розлучення. Артистка зізналася, що не знала про те, що її чоловік заявить на всю країну про розірвання їхнього шлюбу, не попередивши її.

За словами Ярослави, Dzidzio (справжнє ім’я – Михайло) не попередив її про те, що скаже публічно про розлучення, та це ще раз підтвердило те, що вони порізно.

– Сім’я – це ми, і такі моменти потрібно обговорювати разом, – зізналася Slavia.

Також артистка сказала, що колишній чоловік був категорично проти її сольної кар’єри, яку вона хотіла почати протягом довгого часу.

– Він говорив, що хоче бути спокійним і щоб я сиділа вдома. А я дуже хотіла грати у фільмах, але Михайло мене не брав в свої кінострічки, – розповіла Ярослава.

Артистка зізналася, що ночами дивилася на Dzidzio поки він спав і плакала, настільки сильним було її кохання.

– Я плакала від щастя, моє серце було переповнене коханням, – сказала співачка.

Slavia зізналася, що через деякий час вона почала відчувати, що щось не так.

– Михайло просив себе не накручувати, але я відчувала, що ми віддаляємося. Були думки, що він собі когось знайшов. Я бачила якісь дзвінки та повідомлення пізно вночі або рано вранці, але відповідей не отримувала, – сказала Ярослава.

Вісім місяців тому Dzidzio заявив, що хоче пожити окремо, та зняв собі квартиру.

Виконавиця зізналася, що не дивлячись на окреме житло, вони постійно зідзвонювалися, зустрічалися та обідали разом.

– Це був складний період, але я дуже розуміюча жінка, – сказала виконавиця.

Крім того, що Dzidzio не попередивши Ярославу публічно оголосив про їхнє розлучення, він ще й самостійно поспішив вирішувати судові питання.

– Після того, як Михайло оголосив про розлучення, я через кілька днів дізналася зі ЗМІ, що відбувся суд, на який ніхто не з’явився. Я була в шоці, – поділилася Slavia.

Виконавиця зізналася, що після цього вона розчарувалася в їхній родині, оскільки за фактом її не було.

Шлюб Slavia та Dzidzio

У листопаді 2013 року Ярослава і Михайло одружилися після тривалих стосунків. Пара познайомилася під час навчання в музичному училищі.

У квітні 2021 року стало відомо, що Slavia та Dzidzio розлучаються. Про це артист повідомив в одній з телепередач, після цього Ярослава підтвердила його слова.

Фото: Slavia