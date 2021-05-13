10-та ювілейна церемонія нагородження переможців Національної музичної премії YUNA 2021 проходить 12 травня у столичному Палаці Україна.
Шоу транслюється на головному музичному каналу країни – М1.
Цьогоріч подія мала відбутися 20 квітня, проте через локдаун у Києві оргкомітет переніс церемонію.
Журі шляхом голосування визначило імена переможців у 16-ти номінаціях. Вони вибрали найкращі роботи, які вийшли з 1 листопада 201-го до 31 жовтня 2020 року.
Переможці премії YUNA 2021
Найкраща пісня іншою мовою:
Serduchka – Make It Rain Champagne
Найкращий електронний хіт:
Tvorchi – Bonfire
Найкраща виконавиця:
alyona alyona
Найкращий естрадний хіт:
Олег Кензов – По кайфу
Найкращий поп-гурт:
Tvorchi
Найкращий рок-гурт:
The HARDKISS
Найкращий дует/колаборація:
Тіна Кароль та Юлія Саніна – Вільна
Відкриття року:
Lida Lee
Оновлюється…
YUNA 2020
Торік переможців премії YUNA 2020 оголосили в онлайн-форматі через карантин в Україні, а нагородження перенесли на 2021 рік.
Повний список переможців YUNA 2020, серед яких Monatik, Время и стекло, Антитіла, дивіться на Фактах ICTV.