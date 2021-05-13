10-та ювілейна церемонія нагородження переможців Національної музичної премії YUNA 2021 проходить 12 травня у столичному Палаці Україна.

Шоу транслюється на головному музичному каналу країни – М1.

Цьогоріч подія мала відбутися 20 квітня, проте через локдаун у Києві оргкомітет переніс церемонію.

Журі шляхом голосування визначило імена переможців у 16-ти номінаціях. Вони вибрали найкращі роботи, які вийшли з 1 листопада 201-го до 31 жовтня 2020 року.

Переможці премії YUNA 2021

Найкраща пісня іншою мовою:

Serduchka – Make It Rain Champagne

Найкращий електронний хіт:

Tvorchi – Bonfire

Найкраща виконавиця:

alyona alyona

Найкращий естрадний хіт:

Олег Кензов – По кайфу

Найкращий поп-гурт:

Tvorchi

Найкращий рок-гурт:

The HARDKISS

Найкращий дует/колаборація:

Тіна Кароль та Юлія Саніна – Вільна

Відкриття року:

Lida Lee

Оновлюється…

YUNA 2020

Торік переможців премії YUNA 2020 оголосили в онлайн-форматі через карантин в Україні, а нагородження перенесли на 2021 рік.

Повний список переможців YUNA 2020, серед яких Monatik, Время и стекло, Антитіла, дивіться на Фактах ICTV.