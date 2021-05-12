Українська співачка Настя Каменських презентувала фінальну серію свого реаліті-шоу Девочки рулят. У 10-му випуску показані всі найемоційніші моменти першого сезону, а також розкрита карта – чи буде продовження.

У заключному епізоді Каменських зізналася, що вони з дівчатами прожили ціле окреме життя в Мексиці і вона відчуває душевний підйом та вдячність за все.

У 10-й серії згадали всі найяскравіші моменти попередніх випусків – сміх, сльози, подорож підземними сенотами, таємницю Настиної подруги Анни, сюрприз від Потапа тощо.

На знак прощання з Мексикою герої реаліті-шоу написали на папері все те, що хотіли б залишити в минулому. І висловили бажання продовжити життя з чистого аркуша.

– Я так хочу йти вперед, але мені це все заважає. Залишайся тут і розчинись. Я не хочу більше боятися і так до себе ставитися. Я більше не хочу бути таким сильним контролером свого життя, хочу розслабитися та бути щасливою, – сказала Настя, підпалюючи папір.

Каменських зізналася, що метою поїздки було – знайти свою силу.

Далі дівчата вирушили в аеропорт, звідки Настя полетіла на концерт до Туреччини. Дорогою Каменських сказала, що хоче продовжити шоу на другий сезон.

Серія завершилася бекстейджом зі зйомок.

Девочки рулят

Зйомки реаліті-шоу Насті Каменських Девочки рулят проходили в місті Тулум (Мексика).. Туди артистка вирушила зі своєю мамою Лідією, подругою Анею і помічницями Ілоною і Лєрою. Також з ними був один чоловік – оператор Роман.

Усі серії digital-реаліті можна переглянути на YouTube-каналі артистки.

Фото: Настя Каменських