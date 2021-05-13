Російський співак і лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич сказав, що борщ з’явився задовго до виникнення України, тому ця страва є скоріше стародавньою, ніж українською.

Артист, пояснюючи свою думку з цього приводу, запитав: Як ви думаєте, коли Русь називалася Київською, але водночас була Руссю, борщ уже був?

– Я думаю, що борщ – це дуже старовинна страва. Його роблять і в Сибірі, ​​і в Краснодарському краю, і в Україні, і в Білорусі. Він всюди трохи різний та чимось відрізняється. Хтось його робить зі свинини, хтось із баранини, білих грибів або вегетаріанський, – сказав Андрій.

Артист порівняв український борщ з польської горілкою.

– Це як кажуть, що поляки придумали горілку, але це ж не вони зробили. Розумієте? Хіба це головне? – запитав Макаревич.

Музикант розповів, що любить різний борщ, головне – щоб він був зроблений з умінням і любов’ю.

Також він наголосив, що добре, коли країну впізнають за стравою, проте кричати, що ви перші в світі – не потрібно.

– Ну перші, а якщо другі? Хто це рахував і що це змінює? Адже це не спорт і не забіг на довгу дистанцію. Тисячу років це було в Україні, але тоді її ще не було. Ми жили взагалі в інших умовах, а борщ був, – сказав Андрій.

Андрій Макаревич виступив у Львові

У вівторок, 11 травня, Андрій Макаревич виступив у Львові з колективом Yo5. Артист представив ексклюзивний джазовий проект і заспівав всім відомі хіти. Концерт відбувся просто неба.

Відомо, що українцям імпонує не тільки творчість Андрія Макаревича, а і його проукраїнська позиція.

Фото: Андрій Макаревич