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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Графіка, візуальні ефекти і хореографія: яким буде номер Go-A на Євробаченні 2021

Go-A репетиція в Роттердамі

Український електро-фолк гурт Go-A активно готується до Євробачення 2021, яке відбудеться 18 травня у Роттердамі. У створенні конкурсного номеру колективу допомагають хореограф Костянтин Томільченко та режисер-постановник Олександр Братковський.

Вони розповіли, що в основі виступу Go-A лежить пробудження, прихід весни та початок чогось нового.

– У сучасному світі хочеться прокинутися і побачити нові обличчя, нових людей та яскраві фарби навкруги. Виступ гурту Go-A буде саме про це.

В основі конкурсної пісні Шум лежить народна композиція про прихід весни. Тому ми і відштовхувалися від цієї ідеї. Ми хочемо достукатися до людей і нагадати, що вже прийшла весна, – зазначив Костянтин Томільченко.

  • номер Go-A на Євробачення
  • номер Go-A на Євробачення
  • номер Go-A на Євробачення
  • номер Go-A на Євробачення
  • номер Go-A на Євробачення
  • номер Go-A на Євробачення
  • номер Go-A на Євробачення
  • номер Go-A на Євробачення
Графіка, візуальні ефекти і хореографія: яким буде номер Go-A на Євробаченні 2021 / 4 фотографии

Олександр Братковський додав, що графіка, візуальні ефекти та хореографія будуть гармонійно доповнювати конкурсний номер Go-A. Виступ гурту буде кардинально відрізнятися від тих, які були раніше.

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Крім цього, під час створення номеру вони намагаються максимально використовувати всі надані їм можливості.

– Будь-який номер складається з купи різних шматочків, як пазл. Костюми, музика, образи, грим створюють єдине ціле. У нас від самого початку була єдина ідея номеру, яку ми опрацьовували всією творчою командою, – зазначив Олександр Братковський.

Де та коли дивитися Євробачення 2021

Вже 18 травня в Роттердамі пройде перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Другий півфінал відбудеться 20 травня, а фінал – 22 травня.

Де та коли дивитися Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: СТБ, Go-A

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