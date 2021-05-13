Українська співачка Солоха розповіла, як їй вдається підтримувати струнку фігуру, а також назвала основні правила здорового способу життя.

Зірка зізналася, що ніколи спеціально не готується до пляжного сезону, оскільки вона завжди в формі.

– Я тренуюся щодня по дві-три години, інколи роблю перерви. Крім цього, я займаюся екстремальними видами спорту і вважаю, що кожна українська жінка має брати з мене приклад, – розповіла співачка.

Солоха зазначила, що їй подобається мотоспорт.

– Я роблю трюки на мотоциклі й готую дещо цікаве для наступного свого кліпу. Люблю вражати і створювати те, що ніхто не зможе повторити. Це моя фішка, – поділилася співачка.

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Виконавиця розповіла про свій щоденний раціон та зазначила, що кожному з нас важливо слідкувати за харчуванням, пити багато води, займатися спортом, нікому не заздрити та більше усміхатися.

– Я вживаю багато фруктів, овочів, зелені, і майже не їм нічого солодкого. Крім цього, я обожнюю червону рибу і морепродукти. Раз на місяць можу дозволити собі з’їсти смажену картоплю, – зізналася зірка.

За словами Солохи, дієти дуже погано впливають на здоров’я та стан шкіри людини.

– Я просто запевняю всіх, що будь-які дієти – це не є добре. Коли я готувалася до змагань із бікіні, мій тренер казав, що треба їсти 5-6 разів на день невеличкими порціями, а також займатися фізичною активністю, – поділилася співачка.

Солоха зазначила, що взагалі не хворіє і навіть не знає, що таке коронавірус. Завдяки активному способу життя у зірки дуже сильний імунітет.

Джамала поділилася секретами схуднення

Співачка Джамала поділилася своїми секретами схуднення та зізналася, що скинула шість кілограмів за півтора місяця.

Під час схуднення артистка робить акцент на збалансованому харчуванні з великою кількістю зелені. Також Джамала зізналася, що часто пропускає вечерю.

Фото: Солоха