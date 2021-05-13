Російський музикант і лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич розповів про тур Україною з колективом Yo5 і про плюси та мінуси карантину.

Також артист повідав про свій кулінарний YouTube-проект Смак і висловився про популяризацію українського борщу.

Андрій Макаревич зізнався, що його останній тур Україною дуже щільно спланований, тому погуляти околицями міст у нього часу немає.

– Наші квитки були продані ще рік тому, люди чекали і ніхто їх не здав. Наприклад, в Хмельницькому ми за один день повідомили, що буде виступ. Це важко, коли такий графік, але через те, що зони постійно змінюються в кольорах, цього разу погуляти не вдалося, – сказав артист.

Музикант розповів, що йому не страшно гастролювати під час пандемії, якщо все розумно сплановано. Також він зізнався, що починає звикати до карантинних обмежень, які стосуються відвідуваності концертів.

– Мені здається, що до цієї історії треба ставитися зі здоровим глуздом. Не потрібно ігнорувати, але і не влаштовувати істерику, що ми всі помремо. Людство переживало і не такі епідемії, і сьогодні з ними вміють боротися. Просто не потрібно робити дурниць – кричати, що всіх чипують або що ніколи не робитимеш щеплення, – сказав Андрій.

Макаревич зізнався, що з початком пандемії практично рік сидів без роботи.

– Телебачення працювало, а музиканти ні, звісно, що за простій ніхто не платить. Людям було непросто, – зізнався співак.

Також він наголосив, що знайшов у карантині плюс – вільний час, якого завжди не вистачало.

– Перший місяць все було чудово. Я спав і працював скільки хотів. Потім пішла смуга онлайн-проектів, спочатку це було дуже цікаво, але з часом набридло. Ще ми записали альбом. Загалом, максимально використовували цей час, – сказав артист.

Андрій розповів, що поїхав гастролювати Україною, тому що його сюди запросили.

– Музиканти їдуть туди, куди їх звуть. Ми не можемо зібрати валізи та сказати, що їдемо виступати в Канаду. Всі ці процедури робляться не просто, і десь за рік все планується та вибудовується, – поділився співак.

Він зізнався, що йому не страшно було їхати в Україну, оскільки він чудово розуміє різницю між пропагандою і тим, що відбувається насправді. Також він сказав, що його не кличуть виступати в Крим, бо всім відома його проукраїнська позиція.

У розмові з Андрієм також згадали його кулінарне шоу Смак, яке нещодавно перейшло з телеформату в YouTube-проект. Артист наголосив, що більше йому подобається працювати на YouTube, проте поки що шоу не приносить того прибутку, якого б хотілося.

Останнім часом популяризують те, що борщ – це істинно українська страва. Однак Макаревич так не вважає, оскільки вона з’явилася дуже давно.

– Я думаю, що борщ – це дуже старовинна страва, яку роблять у всьому світі. Він всюди трохи різний та чимось відрізняється. Хтось його робить зі свинини, хтось із баранини, білих грибів або вегетаріанський, – наголосив артист.

Що відомо про Андрія Макаревича

Музикант Андрій Макаревич не приховує своєї проукраїнської позиції та публічно критикує дії російської влади. Однак останнім часом він просить не ставити йому політичних запитань, оскільки він давно все сказав і відтоді моменту нічого не змінилося.

Також раніше він розповідав, що в РФ розгорнулася ціла кампанія проти нього. Але він не боїться критики влади або своїх шанувальників.

Фото: Андрій Макаревич