Українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про співпрацю з Кембриджським університетом, а також пояснила, для чого знімає пародії на інших зірок.

Співачка зізналася, що в Кембриджському університеті студенти вивчають тексти її пісень. Трек Як би я була не я увійшов до навчального плану курсу SL9.

– У мене нещодавно був Zoom-дзвінок із Кембриджським університетом і там була аудиторія, яка ставила мені запитання. І це було так приємно і цікаво водночас. Це для мене велика честь і мені дуже подобається, що вони враховують сучасну музику. Студенти запитували про старт кар’єри та про те, як на мене вплинув карантин. Також ми обговорювали саму пісню Якби я була не я, – розповіла реп-виконавиця.

Alyona Alyona наголосила на тому, що таким чином вона прославляє українську мову.

– Це амбасадорство мови. Наша мова дуже гарна, солов’їна та варта уваги. Ми, українці, слухаємо інтернаціональну музику, так само і люди з усього світу можуть слухати наші треки, – зазначила співачка.

Також реп-виконавиця пояснила, що означають її пародії на зірок в соціальних мережах.

– Це не розваги. Під більшістю пародій я пишу текст від себе, а також пояснюю, що я хотіла цим сказати і яка соціальна тема мене турбує. Я обов’язково запитую думку людей, для мене це важливо. Я все читаю та враховую, оскільки маю розуміти, куди рухається суспільство загалом і особливо моя аудиторія, – поділилася зірка.

За словами Альони, вона не очікувала, що її фото з українським прапором викличе такий шквал критики.

– Я зробила серію фото і ніхто з нашої команди навіть не міг уявити, що це торкнеться людей. Але насправді, для мене це була класна можливість показати українцям подвійні стандарти. Було дуже цікаво за цим спостерігати, але зрештою моя публікація була видалена Instagram. Але ми не подавали апеляцію. Якщо народ ухвалив таке рішення, то я не проти, – сказала Alyona.

Співачка розповіла, що влітку на свій день народження хоче полетіти за кордон, а також назвала улюблені країни для відпочинку.

– Нещодавно я відкрила для себе Єгипет і Червоне море. Хоч all inclusive це не те, що я люблю, але море на мене справило враження. А ще якби я мала можливість, то літала б в Ісландію щороку, – зізналася Альона.

Alyona Alyona розповіла про шкільний булінг

Реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про шкільний булінг, з яким зіткнулася після п’ятого класу.

Співачка зазначила, що ніколи не давала відсіч своїм кривдникам, оскільки боялася комусь зробити боляче. Крім цього Alyona Alyona наголосила, що вона пропагує всіх бути собою і не соромитися свого тіла.