YUNA 2021: образи українських зірок на червоній доріжці

12 травня в Києві, в Палаці Україна, відбулася 10-та церемонія нагородження переможців Національної музичної премії YUNA 2021. Вітчизняні зірки обрали для заходу найрізноманітніші вбрання, які продемонстрували на червоній доріжці.

Добірку нарядів премії YUNA 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Володимир та Христина Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук та його кохана Христина Горняк для музичної премії YUNA 2021 обрали вбрання чорного кольору.

Володимир був у смокінгу, білій сорочці та брюках. Христина – в довгій сукні з відкритим верхом і білих туфлях-човниках.

Олексій Завгородній

Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, обрав для червоної доріжки темно-сірий костюм і бордову атласну сорочку. Образ співак завершив окулярами з кольоровими скельцями.

Олег Кензов

Виконавець Олег Кензов з’явився на заході в рваних джинсах, темному піджаку у велику клітку та білій сорочці. На ногах у артиста були білі кросівки.

Міла Нітіч

Для премії YUNA 2021 співачка Міла Нітіч обрала сукню білого кольору, прикрашену пір’ям і камінням. Образ артистка завершила прозорими туфлями-човниками.

Артем Пивоваров

Артист Артем Пивоваров вирішив з’явитися на музичній премії в яскравому жовтому костюмі.

Його образ доповнив бежевий жилет з екошкіри та туфлі в тон.

Андре Тан

Український дизайнер Андре Тан також вирішив обрати для премії яскравий костюм червоного кольору. Його образ доповнила біла футболка та капелюх.

Tvorchi

Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні з’явилися на YUNA 2021 у кольорових костюмах. Андрій – в темно-зеленому, Джеффрі – в синьому.

Також на них були білі сорочки, чорні туфлі та сонцезахисні окуляри.

The Hardkiss

Учасники гурту The Hardkiss з’явилися на музичній премії в чорних вбраннях.

Образ фронтвумен колективу Юлії Санін доповнила зачіска – чотири довгі коси з вплетеним білим волоссям.

Настя Каменських

Для музичної премії співачка Настя Каменських обрала чорну міні-сукню із золотими вставками та рукавами-ліхтариками.

Волосся зірка зібрала в низький хвіст.

Монатік

Мультиартист Дмитро Монатік постав на червоній доріжці в синіх джинсах і стильному чорному піджаку в принт.

Jerry Heil

Виконавиця Jerry Heil обрала для премії YUNA 2021 яскравий брючний костюм світло-зеленого кольору, який доповнила білою перукою та помітним макіяжем.

Alyona Alyona

Реп-виконавиця Alyona Alyona продовжує дивувати зміною свого іміджу. Артистка з’явилася на червоній доріжці в триколірному брючному костюмі, який поєднував в собі чорний, лавандовий та персиковий кольори.

Образ артистки доповнило її кольорове волосся.

Також на премії були присутні співачка Камалія з родиною, гурт ТНМК, телеведуча Оля Цибульська, дует Анна-Марія, співак Микита Ломакін, гурт Беz обмежень, Аліна Паш тощо.











































Позитив, Каменських і Jerry Heil: вбрання зірок на червоній доріжці YUNA 2021 / 11 фотографий

Список переможців YUNA 2021

У 2021 році музична премія YUNA 2021 мала була відбутися 20 квітня, однак через локдаун у Києві оргкомітет переніс церемонію.

Журі шляхом голосування визначило імена переможців у 16 номінаціях. Вони обрали найкращі роботи, які вийшли з 1 листопада 2019-го до 31 жовтня 2020 року. Хто здобув перемогу на YUNA 2021 – читайте на Фактах ICTV.