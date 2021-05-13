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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Солістка Go-A отримала результат тесту на Covid-19: чи вийде гурт на сцену Євробачення 2021

Катерина Павленко

Солістка гурту Go-A Катерина Павленко отримала негативний результат тесту на коронавірус. Тепер співачка може повернутися до репетицій та підготовки до Євробачення 2021.

Радісну новину повідомили представники Суспільного на своїх сторінках у соціальних мережах. Також вони додали, що сьогодні Катерина почувається значно краще.

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У сторіз на сторінці в Instagram Павленко показала свою реакцію на негативний результат тесту. Співачка радісно стрибала на ліжку під пісню Шум, з якою гурт представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Go-A виступить на сцені Євробачення 2021 у першому півфіналі, який пройде 18 травня.

Перша репетиція гурту Go-A в Роттердамі

Представник України на Євробаченні 2021 гурт Go-A провів першу репетицію в Роттердамі на сцені Ahoy Arena.

Всі учасники колективу виступали у концертних костюмах. Солістка Катерина Павленко була одягнена у чорну довгу сукню та яскраву зелену шубу.

Фото: Катерина Павленко

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