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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Співаємо винятково українською: ТНМК про репертуар гурту та ставлення до вакцинації

ТНМК

Учасники гурту ТНМК розповіли, як пандемія вплинула на їхню творчість, та зізналися, чому співають винятково українською мовою.

Артисти поділилися, що їм подобаються апокаліптичні книги і фільми, які особливо впливають на репертуар гурту. Під час локдауну співаки створили новий альбом, який незабаром презентують публіці.

– Ми ніколи раніше не записували альбом з двох частин, тому мені здається, що пандемія вплинула і на нас, – зазначив Олег Михайлюта.

Учасники гурту ТНМК зізналися, що не планують випускати пісні російською мовою.

– Це наша участь у будівництві тієї держави, про яку ми мріємо. І це, звичайно, впливає на все – і на нашу творчість, і на наших прихильників. Саме тому ми і співаємо винятково українською, – зазначив Олег.

– Якийсь датчик в організмі каже, що це правильно. Ми пробували перекладати пісні, були різні пропозиції щодо російськомовних треків, але сама природа була проти цього, – додав Олександр Сидоренко.

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Також артисти поділилися своїм ставленням до вакцинації та розповіли, де планують відпочивати влітку.

– Якщо за кордон будуть пускати лише вакцинованих, то я точно знаю, що залишуся в Україні. Тут є багато красивих місць, де я із задоволенням проведу час, відпочину і подивлюся, як вакцина на всіх вплине, – зізнався Олег Михайлюта.

А Олександр Сидоренко зазначив, що планує їхати у відпустку не раніше наступного літа.

ТНМК презентував трек Весну

Український гурт ТНМК презентував трек Весну, в якому розповів про наслідки глобального потепління.

Артисти наголосили на тому, що спека негативно впливає на нашу планету. Крім цього, учасники гурту створили чотири версії пісні Весну – оригінал, Lounge edit, Fahot swing і танцювальний Luckie Joe Remix.

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