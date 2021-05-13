Учасники гурту ТНМК розповіли, як пандемія вплинула на їхню творчість, та зізналися, чому співають винятково українською мовою.

Артисти поділилися, що їм подобаються апокаліптичні книги і фільми, які особливо впливають на репертуар гурту. Під час локдауну співаки створили новий альбом, який незабаром презентують публіці.

– Ми ніколи раніше не записували альбом з двох частин, тому мені здається, що пандемія вплинула і на нас, – зазначив Олег Михайлюта.

Учасники гурту ТНМК зізналися, що не планують випускати пісні російською мовою.

– Це наша участь у будівництві тієї держави, про яку ми мріємо. І це, звичайно, впливає на все – і на нашу творчість, і на наших прихильників. Саме тому ми і співаємо винятково українською, – зазначив Олег.

– Якийсь датчик в організмі каже, що це правильно. Ми пробували перекладати пісні, були різні пропозиції щодо російськомовних треків, але сама природа була проти цього, – додав Олександр Сидоренко.

Також артисти поділилися своїм ставленням до вакцинації та розповіли, де планують відпочивати влітку.

– Якщо за кордон будуть пускати лише вакцинованих, то я точно знаю, що залишуся в Україні. Тут є багато красивих місць, де я із задоволенням проведу час, відпочину і подивлюся, як вакцина на всіх вплине, – зізнався Олег Михайлюта.

А Олександр Сидоренко зазначив, що планує їхати у відпустку не раніше наступного літа.

ТНМК презентував трек Весну

Український гурт ТНМК презентував трек Весну, в якому розповів про наслідки глобального потепління.

Артисти наголосили на тому, що спека негативно впливає на нашу планету. Крім цього, учасники гурту створили чотири версії пісні Весну – оригінал, Lounge edit, Fahot swing і танцювальний Luckie Joe Remix.