Євробачення 2021: все що потрібно знати про пісенний конкурс

Незабаром у Роттердамі розпочнеться 65-й пісенний конкурс Євробачення. Країни вже активно готуються до виступів і проводять репетиції на концертній сцені Ahoy Arena.

Чому Євробачення 2021 особливе, правила та умови проведення пісенного конкурсу, країни-учасники та дати проведення – читайте на Фактах ICTV.

Особливості Євробачення 2021

У 2021 році пісенний конкурс Євробачення проходитиме за сценарієм В, який відрізняється від класичного формату жорсткими заходами безпеки. Все це пов’язано з пандемією коронавірусу.

Євробачення 2021 буде особливим для нашої країни, оскільки вперше на його сцені пролунає повністю україномовна пісня.

Також із цього року всім учасникам дозволено використовувати записаний бек-вокал, проте він не повинен перекривати голос соліста. Це зроблено для того, щоб скоротити кількість людей в делегації до мінімуму.

З метою безпеки представники країн були зобов’язані надати негативний тест на Covid-19 не більше ніж за 72 години до вильоту.

Після прибуття в Роттердам делегації повинні залишатися в готелях, в яких проживають. Винятком є ​​заходи, що пов’язані з конкурсом.

Менеджер YouTube-каналу Євробачення Стейн Смундерс розповів, що вони готують шоу разом з представницею Фінляндії на Євробаченні 2013 Крістою Сіегфрідс.

– Ми готуємо шоу Кріста телефонує, яке виходитиме щодня перед кожним лайф-шоу, – поділився Стейн Смундерс.

Також він згадав Євробачення 2017, яке проходило в Україні, та його слоган – Шануймо розмаїття.

– Цей слоган добре підходить для Євробачення 2021. У нас є багато мов, стилів і жанрів, що зробить конкурс ще більш видовищним, – підсумував Смундерс.

Сцену для Євробачення 2021 побудували в Ahoy Arena в Роттердамі.

Раніше повідомлялося, що її приїжджав оцінити сам король Нідерландів Віллем-Олександр.















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Правила та умови проведення Євробачення 2021

У концертний зал Ahoy буде допущено лише 3,5 тис. глядачів – це 20% загальних місць. Усім присутнім на пісенному конкурсі необхідно дотримуватися соціальної дистанції в півтора метра одне від одного.

Для того, щоб потрапити на Євробачення, глядачам необхідно надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за добу до початку конкурсу.

Також їм необхідно буде здати повторний тест через п’ять днів після заходу. Ця процедура буде безкоштовною та доступною через додаток Testing For Access.

Крім цього відвідувачі повинні будуть пройти опитування через спеціальний додаток, щоб переконатися, що в них немає симптомів Covid-19.

Під час пісенного конкурсу всі повинні бути в медичних масках.

Варто зазначити, що на Євробачення 2021 зможуть потрапити тільки ті, хто придбав квитки в 2020 році.

Учасники Євробачення 2021

Участь в Євробаченні 2021 беруть 39 країн, спочатку їх було 41. Представники країн розділені на два півфінали.

У першому півфіналі виступлять 15 учасників – представники Литви, Словенії, Росії, Швеції, Північної Македонії, Ірландії, Кіпру, Норвегії, Хорватії, Бельгії, Ізраїлю, Румунії, України, Азербайджану та Мальти.

У другому півфіналі виступлять 17 країн – Сан-Марино, Естонія, Чехія, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія та Данія.

Україна на Євробаченні 2021

Україну на Євробаченні 2021 представлятиме електро-фольк гурт Go-A з піснею Шум. В основу трека покладено однойменну обрядову гру-веснянку.

Ідея створення синглу виникла у солістки гурту Катерини Павленко, яка вирішила адаптувати український обряд водіння Шума під сучасні реалії.

Представники України виступлять у першому півфіналі під 15-м номером.

Коли дивитися Євробачення 2021

Перший півфінал Євробачення 2021 відбудеться 18 травня, другий – 20 травня. Фінал – 22 травня.

В Україні конкурс транслюватимуть два телеканали – СТБ і UA: Перший. Перший півфінал розпочнеться о 22.00.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2021

У міжнародному прогнозі букмекерів лідирує представниця Франції – співачка Barbara Pravi. На другому місці розташувалася Мальта, яку представлятиме виконавиця Destiny.

Третє місце займає представник Швейцарії – Gjon’s Tears.

Україна, яку представлятиме гурт Go-A, займає дев’яте місце.

На останньому 39 місці з найменшим показником букмекерів розташувалася Грузія.







Учасники, фаворити і дати проведення: все, що потрібно знати про Євробачення 2021 / 2 фотографии

Найкращий текст для Євробачення

На премію Eurostory Best Lyrics Award номіновано п’ять пісень за найкращі тексти для Євробачення 2021.

Серед висунутих номінантів – представниці Болгарії та Росії, гурти від Італії та Бельгії, а також виконавець від Нідерландів.

Нагороду Eurostory Best Lyrics Award вручають за найкращий текст пісні на Євробаченні поточного року. Переможця визначає народне голосування, а також професійне журі.

Фото: Eurovision