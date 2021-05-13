Премія YUNA 2021: переможці, червона доріжка та вартість церемонії (ВІДЕО)

12 травня у столичному Палаці Україна відгриміла 10 ювілейна церемонія нагородження премії YUNA. Для українського шоу-бізнесу це була одна з найочікуваніших подій, бо через карантин у Києві скасували велику кількість івентів.

Тому значна частина українських зірок залюбки вирушила спочатку красуватися на червоній доріжці, а потім до зали, щоб отримати заповітні статуетки.

Ведучими шоу були Володимир Остапчук та Маша Виноградова.

Лауреати премії YUNA

Червона доріжка

Зірки ходили червоною доріжкою кілька годин. Хтось зупинив свій вибір на класичних вечірніх сукнях, наприклад, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина, Камалія, Міла Нітіч, Lida Lee.















Відверті вбрання, переможці та вартість церемонії: як пройшла премія YUNA / 4 фотографии

Крім того, спостерігався й інший модний тренд серед жінок – класичний костюм.

Так, Alyona Alyona пришла у костюмі від бренду Vovk. ЇЇ підтримали колеги Оля Цибульська та Jerry Heil.











Відверті вбрання, переможці та вартість церемонії: як пройшла премія YUNA / 3 фотографии

Особливо привертав увагу образ блогера та співачки Ані Трінчер. Дівчина з’явилася на червоній доріжці у ботфортах та боді.

Відверті вбрання, переможці та вартість церемонії: як пройшла премія YUNA / 1 фотография

Фактам ICTV вона зізналася, що дідусь її не хотів відпускати на премію в такому вигляді. Проте Аня додала, що її родині не завжди подобаються її образи, але вони не протестують, бо знають, що їх дитина артистка, а це частина її амплуа.

– Вся моя родина прекрасно розуміє, що я артист. І це для мене звичні образи, – підкреслила Аня Трінчер.

Чоловіки також не відмовляли собі у яскравих образах. Артем Півоваров з’явися у жовтому костюмі, а Дмитро Монатік обрав для себе яскравий принт.







Відверті вбрання, переможці та вартість церемонії: як пройшла премія YUNA / 2 фотографии

Учасники гуртів ТНМК, БЕZ Обмежень, The Hardkiss та співачка Настя Каменських залишилися вірними класичному чорному кольору.















Відверті вбрання, переможці та вартість церемонії: як пройшла премія YUNA / 4 фотографии

Концерт YUNA

Концерт з нагоди церемонії нагородження тривав рекордні для премії чотири годин. Свої номери презентували для глядачів 16 артистів.

Шквал овацій зірвали гурти БЕZ Обмежень, Kozak System та Артур Даніелян, які заспівали пісню Героям.

Не менш яскравим виявився номер Дмитра Монатіка та гурту The Hardkiss на їх спільний трек Кобра.

Під час свого виступу Alina Pash взагалі влаштувала справжній перфоманс, а відкриття року Lida Lee затанцювала танго.

Найкращі номери на премії YUNA

Організація YUNA у карантинні часи

Засновники премії співачка Камалія та її чоловік бізнесмен Мохаммад Захур у коментарі Фактам ICTV розповіли, що через карантинні обмеження в Києві церемонію нагородження довелося переносити кілька разів. В результаті вартість організації премії зросла втричі.

– Вона коштувала стільки, скільки і коштувала, але через те, що продається лише половина квитків, то дохід зменшився. Загалом премія готувалася чотири рази. І кожного разу готувалася добре. І коли ми вже вклали хорошу суму, то виявляється, що все скасували. І загалом вона нам обійшлася у стільки, що можна було провести три такі премії, – розповів Мохаммад Захур.

Анна Трінчер на YUNA

Українська співачка Анна Трінчер розповіла, як дідусь проводжав її на церемонію вручення музичної премії YUNA.

Зірка серіалу Школа зізналася, що дідуся здивував зовнішній вигляд артистки. За його словами, вбрання Анни було занадто відвертим.

Інтерв’ю Анни Трінчер на премії YUNA – дивіться на Фактах ICTV.