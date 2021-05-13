Українська співачка Анна Трінчер розповіла, як дідусь проводжав її на церемонію вручення музичної премії Yuna.
Зірка серіалу Школа зізналася, що дідуся здивував зовнішній вигляд артистки. За його словами, вбрання Анни було занадто відвертим.
– Дідусь бачив, як я збираюся на премію Yuna. Він був присутній, коли мене збирали візажист і стиліст. Він дуже сердився і нічого не розумів. І коли я збиралася виходити, він говорить: Стій, ти спідницю забула!.
Він був просто в шоці. Бабуся вже почала з ним лаятися і говорити, що він нічого не розуміє, – поділилася Аня.
Також Трінчер зазначила, що її сім’я вже звикла до сценічних образів співачки.
– Вся моя родина прекрасно розуміє, що я артист. І це для мене звичні образи, – додала артистка.
Анна Трінчер презентувала новий кліп
Зірка серіалу Школа Анна Трінчер презентувала кліп на пісню Kiss за участю Олексія Завгороднього (Позитива).
В кліпі співачка з’явилася в образі шанувальниці, яка закохана в Позитива. Трек Kiss став головним синглом майбутнього альбому співачки. Прем’єра нового проекту Анни Трінчер відбудеться 21 травня.