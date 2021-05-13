Українська співачка Анна Трінчер розповіла, як дідусь проводжав її на церемонію вручення музичної премії Yuna.

Зірка серіалу Школа зізналася, що дідуся здивував зовнішній вигляд артистки. За його словами, вбрання Анни було занадто відвертим.

– Дідусь бачив, як я збираюся на премію Yuna. Він був присутній, коли мене збирали візажист і стиліст. Він дуже сердився і нічого не розумів. І коли я збиралася виходити, він говорить: Стій, ти спідницю забула!.

Він був просто в шоці. Бабуся вже почала з ним лаятися і говорити, що він нічого не розуміє, – поділилася Аня.