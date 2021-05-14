Український співак Артем Пивоваров розповів, де він нещодавно відпочивав, яка країна для подорожей найулюбленіша, а також повідав про те, як йому подобається проводити відпустку.

Артист поділився, що на травневі свята він був у Туреччині, де йому дуже сподобалося. Також він сказав, що любить подорожувати Азією, але виділити якусь особливу її частину йому складно.

– Мені подобається Таїланд, Балі, Шрі-Ланка. Я обожнюю серфінг і подорожі з наметами. Це чудовий спосіб перезавантаження, – сказав Артем.

Пивоваров зізнався, що не знає, чи поїде кудись відпочивати влітку, оскільки в нього заплановано багато роботи.

Також розмова торкнулася фізичної підготовки до літа, і співак розповів, що його вага не змінюється вже протягом 10 років.

– Понад 10 років я важу 62 кг. Швидше за все це пов’язано з тим, що я не їм м’ясо. Худнути – це круто, але тільки якщо ти стежиш за своїм здоров’ям і перебуваеш у балансі – даєш собі можливість пропустити тренування або з’їсти солоденьке. Але для того, щоб виглядати круто – потрібно дуже багато працювати над собою, – наголосив Пивоваров.

Незважаючи на вегетаріанство, Артем розповів, що регулярно тренується та займається бойовими мистецтвами в будь-яку пору року.

Артем Пивоваров на YUNA 2021

У середу, 12 травня, відбулася 10 ювілейна церемонія нагородження премії YUNA. Артист Артем Пивоваров з’явився на червоній доріжці в яскравому жовтому костюмі.

Його образ доповнили бежевий жилет з екошкіри та туфлі в тон. Як виглядали українські зірки на червоній доріжці YUNA 2021 – дивіться на Фактах ICTV.