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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Артем Пивоваров розповів про улюблену країну та свою фізичну підготовку

Артем Пивоваров розповів про улюблену країну та свою фізичну підготовку

Український співак Артем Пивоваров розповів, де він нещодавно відпочивав, яка країна для подорожей найулюбленіша, а також повідав про те, як йому подобається проводити відпустку.

Артист поділився, що на травневі свята він був у Туреччині, де йому дуже сподобалося. Також він сказав, що любить подорожувати Азією, але виділити якусь особливу її частину йому складно.

– Мені подобається Таїланд, Балі, Шрі-Ланка. Я обожнюю серфінг і подорожі з наметами. Це чудовий спосіб перезавантаження, – сказав Артем.

Пивоваров зізнався, що не знає, чи поїде кудись відпочивати влітку, оскільки в нього заплановано багато роботи.

Також розмова торкнулася фізичної підготовки до літа, і співак розповів, що його вага не змінюється вже протягом 10 років.

– Понад 10 років я важу 62 кг. Швидше за все це пов’язано з тим, що я не їм м’ясо. Худнути – це круто, але тільки якщо ти стежиш за своїм здоров’ям і перебуваеш у балансі – даєш собі можливість пропустити тренування або з’їсти солоденьке. Але для того, щоб виглядати круто – потрібно дуже багато працювати над собою, – наголосив Пивоваров.

Незважаючи на вегетаріанство, Артем розповів, що регулярно тренується та займається бойовими мистецтвами в будь-яку пору року.

Артем Пивоваров на YUNA 2021

У середу, 12 травня, відбулася 10 ювілейна церемонія нагородження премії YUNA. Артист Артем Пивоваров з’явився на червоній доріжці в яскравому жовтому костюмі.

Його образ доповнили бежевий жилет з екошкіри та туфлі в тон. Як виглядали українські зірки на червоній доріжці YUNA 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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