Хто покинув Холостяк 11 в 11 випуску від 14.05.2021 – хто пішов із Холостяка 2021

У 11 випуску шоу Холостяк 11 за крок до фіналу головний герой Михайло Заливако попрощався з Дарією Ставничою.

У випуску від 14 травня Михайло Заливако знайомив дівчат зі своєю сім’єю.

Знайомство Ані з батьками холостяка

Першою серед дівчат із родиною холостяка знайомилась Анна Богдан. Михайло Заливако запросив дівчину на заняття з тайського боксу. Потім пара пішла до магазину, де на них чекала мама героя шоу Лариса.

Після поїхали до ресторану, де до них приєднались друзі Михайла.

Знайомство Даші з батьками холостяка

Даша зустрілася з Михайлом поблизу стадіону, звідки вони пішли на колесо огляду. Дівчина завжди уникала цього атракціону через страх висоти. Однак із холостяком їй вдалося подолати цю фобію.

Зустріч із мамою Михайла Даші здалась дуже напруженою. Дівчина не змогла побороти хвилювання й дуже через це переймалась. Коли на відеозв’язок вийшов батько чоловіка, учасниця почала більше посміхатися, але потім повідомила холостякові, що в неї залишилось багато запитань, які вона так і не наважилась озвучити.

Знайомство Розалі з батьками холостяка

Михайло Заливако запросив Розалі перед знайомством із потенційною свекрухою до мультиплікатора. Там вони “оживили” історію, яку писали протягом побачень, а потім ще й озвучили її.

Відразу після цього герої шоу пішли на зустріч із мамою та другом холостяка. Зустріч була легкою та невимушеною, а, проводжаючи дівчину, Михайло відзначив, що Розалі вперше почувалась впевнено під час прощання з ним.

Прощання з Дашею

На церемонії Михайло Заливако вручив троянди Ані та Розалі.

Для Даші в холостяка не залишилось квітки.

Прощаючись, чоловік наголосив, що лише її він познайомив із татом, чого не було з іншими дівчатами. Але Михайло відчув, що Даша закрилась і зосередилась на невдалому спілкуванні з його мамою.

Черговий шанс для Юлі

Михайло Заливако відгукнувся на запрошення Юлі Зайки зустрітися. Дівчина не змогла змиритися з тим, що покинула проект, тому запросила холостяка на місце першої зустрічі. Дівчина зізналась у коханні Михайлові й він вкотре вирішив дати шанс стосункам із нею.

Михайло зателефонував мамі та познайомив її з дівчиною. Зустрівся головний герой і з мамою Зайки.

Урешті пара пішла на прогулянку і в квітковому магазині холостяк вручив Юлі троянду.

Уперше в історії проекту фіналістками стали три дівчини – Анна Богдан, Розалі Номбре та Юлія (Зайка) Бельченко.

Холостяк 11

В 11 сезоні головним героєм шоу Холостяк став 31-річний бізнесмен із Харкова Михайло Заливако.

Чоловік від самого початку попередив дівчат та знімальну групу про те, що швидко ухвалюватиме рішення.

І вперше за 11 років не попрощався ні з ким на першій вечірці, щоб мати змогу краще познайомитися з учасницями. Так на проекті з’явились два будинки – у лісі та на озері.

За 11 ефірів до фіналу дійшли три дівчини. Хто з них стане обраницею холостяка стане відомо в п’ятницю 21 травня.

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Фото: Холостяк