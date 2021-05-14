Українська співачка Настя Каменських розповіла про своє реаліті-шоу Девочки рулят і поділилася, чи буде його продовження. Також артистка повідала про перезавантаження в Мексиці, мотивацію та свій новий альбом Красное вино.

За словами виконавиці, вона ще думає, чи потрібно знімати другий сезон Девочки рулят, оскільки це не просто шоу, а її справжнє життя.

– Ми показали своє справжнє життя й те, як боролися зі страхами та болем. Було багато відвертих моментів, ми відкривали своє серце. Я хочу, щоб глядачі мені написали, чи чекають і хочуть вони продовження, – сказала Настя.

Артистка зізналася, що в Мексиці, де знімали її реаліті-шоу, їй вдалося перезавантажитися.

Також вона згадала найяскравіші моменти, через які вони проходили разом з дівчатами.

– У нас був темаскаль – це неймовірне випробування. Там було дуже гаряче, душно та темно. В цей момент ти просто міг проговорити всі свої страхи, – поділилася співачка.

Настя зізналася, що ще не планувала літню відпустку, а також розповіла, як їй вдалося вивчити іспанську мову.

– Для того, щоб щось зробити – потрібна мотивація. Я собі поставила високу планку, для досягнення якої потрібно багато працювати. Мені дуже близька латиноамериканська музика, тому що я на них схожа. Також мої батьки жили деякий час в Латинській Америці, коли гастролювали з хором, – розповіла Каменських.

Співачка поділилася, що найближчим часом здивує своїх шанувальників новим альбомом Красное вино, який вона створила разом зі своїм чоловіком Потапом на карантині.

– У мій новий альбом увійдуть 15 треків, і всі вони дуже різні. Там є україномовні та російськомовні пісні з елементами англійської та іспанської мов. Це багатогранна робота, в якій кожна дівчина знайде щось близьке для себе, – розповіла Настя.

Девочки рулят

Зйомки реаліті-шоу Насті Каменських Девочки рулят проходили в місті Тулум (Мексика). Туди співачка вирушила зі своєю мамою Лідією, подругою Анею і помічницями Ілоною та Лєрою. Також з ними був оператор Роман.

У цьому проекті артистка ділилася моментами свого життя.

Усього в першому сезоні 10 серій, які можна переглянути на YouTube-каналі артистки.