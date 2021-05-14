Конкурс Євробачення – це одна з найграндіозніших подій у світі музики. Щороку виконавці з різних країн намагаються вразити публіку, отримати всесвітнє визнання та вибороти перемогу. А трансляція шоу збирає перед екранами телевізорів близько 200 млн людей зі всього світу.

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде у Роттердамі. Попри пандемію коронавірусу захід відбудеться з дотриманням всіх карантинних обмежень.

Перед початком шоу варто згадати всіх українців, які раніше виходили на сцену конкурсу. Історію України на Євробаченні – читайте на Фактах ICTV.

Олександр Пономарьов, 2003 рік

Україна на конкурсі Євробачення дебютувала у 2003 році. Тоді захід проходив в Латвії.

Олександр Пономарьов з піснею Hasta la Vista набрав всього 30 балів та зайняв 14 місце в рейтингу.

Руслана, 2004 рік

Вперше Україна перемогла на Євробаченні завдяки співачці Руслані. У 2004 році артистка запалила сцену конкурсу піснею Wild Dances.

Загалом за свій драйвовий виступ Руслана отримала 280 балів та стала абсолютним тріумфатором шоу.

Ґринджоли, 2005 рік

У 2005 році пісенний конкурс проходив у Києві, а представляв Україну гурт Ґринджоли з піснею Разом нас багато.

Але колективу не вдалося завоювати любов прихильників. Ґринджоли набрали 30 балів за свій виступ та посіли 19 місце на Євробаченні.

Тіна Кароль, 2006 рік

У 2006 році, за результатами Національного відбору, представником України на Євробаченні стала Тіна Кароль. Співачка гідно виступила на сцені конкурсу, який проходив у Греції, з піснею Show Me Your Love.

Тоді виконавиця отримала 145 балів та посіла 7 місце.

Вєрка Сердючка, 2007 рік

Наступним представником України на Євробаченні став Андрій Данилко, який в образі Вєрки Сердючки здивував інтернаціональну публіку.

І хоча його виступ спричинив багато скандалів та непорозумінь, артисту вдалося зайняте друге місце на конкурсі з піснею Dancing Lasha Tumbai.

Ані Лорак, 2008 рік

Повторити успіх Андрія Данилка та завоювати срібло на конкурсі у 2008 році вдалося співачці Ані Лорак. Тоді вона виконала трек Shady Lady та підкорила глядачів сильними вокальними даними.

Світлана Лобода, 2009 рік

У 2009 році Україну представляла Світлана Лобода з треком Be My Valentine!. Виступ співачки супроводжувався запальними танцями та грою на барабанах.

Загалом Лобода отримала 76 балів та посіла 12 місце на Євробаченні.

Alyosha, 2010 рік

Співачка Alyosha на конкурсі, який проходив в Осло, посіла 10 місце з піснею Sweet people. Своїм треком виконавиця намагалася привернути увагу глядачів до екологічних проблем.

Від самого початку Alyosha мала представляти Україну на сцені Євробачення з авторською піснею To be free. Але тоді композицію артистки запідозрили в плагіаті.

Міка Ньютон, 2011 рік

Міка Ньютон представляла Україну на Євробаченні з чуттєвою піснею Angel. Її конкурсний номер доповнила художниця Ксенія Симонова, яка під час виступу створювала зворушливу історію за допомогою піску. Міка Ньютон посіла четверте місце на конкурсі.

Гайтана, 2012 рік

У 2012 році Україну ефектно представила співачка Гайтана. Вона виконала пісню Be My Guest та посіла 15 місце у рейтингу.

Злата Огнєвіч, 2013 рік

Бронзу на Євробаченні 2013 вдалося завоювати Златі Огнєвіч з піснею Gravity. Її магічний конкурсний номер та сильні вокальні дані не залишили байдужим глядачів. Загалом Злата набрала 214 балів та посіла 3 місце в рейтингу.

Марія Яремчук, 2014 рік

Співачка Марія Яремчук на Євробаченні 2014 вразила запальним номером та піснею Tick-Tock. Виконавиця набрала 113 балів та посіла шосте місце на конкурсі.

2015 рік

У 2015 році Україна вперше відмовилася від участі в конкурсі. Причиною стала напружена ситуація після Революції Гідності, анексія Криму Росією та війна на сході країни.

Джамала, 2016 рік

Вдруге за всю історію участі України на Євробаченні перемогу здобула співачка Джамала у 2016 році. Вона виконала пісню 1944, яка була присвячена трагічним подіям, пов’язаним із депортацією кримських татар.

За свій проникливий виступ артистка набрала 534 бали та завоювала золото конкурсу.

O.Torvald, 2017 рік

У 2017 році Євробачення проходило в Києві. Україну представляв рок-гурт O.Torvald з піснею Time. Але попри яскравий виступ, гурт посів лише 24 місце на конкурсі.

Melovin, 2018 рік

Переможець національного відбору співак Melovin представляв Україну з піснею Under The Ladder у Лісабоні. Виконавець показав яскравий номер із використанням спецефектів та фаєр-шоу. У підсумку Melovin набрав 130 балів та посів 17 місце на конкурсі.

2019 рік

У 2019 році Україна не брала участь у Євробаченні. Переможницею Національного відбору стала співачка Maruv з піснею Siren Song та досить відвертим конкурсним номером. Згодом виявилося, що Maruv відмовилася підписувати контракт, який їй надала Національна суспільна телерадіокомпанія України.

Крім цього, співачку звинувачували в тому, що вона збирається гастролювати у Росії.

Go-A, 2020 рік

У 2020 році переможцем Національного відбору став електро-фолк гурт Go-A з піснею Solovey. Але через пандемію коронавірусу пісенний конкурс у Нідерландах перенесли на наступний рік.

Go-A, 2021 рік

18 травня 2021 року у Роттердамі відбудеться перший півфінал Євробачення-2021. Гурт Go-A представить Україну з піснею Шум.

Вперше на сцені конкурсу прозвучить повністю україномовна пісня. В основі композиції лежить обряд закликання весни та пробудження всього живого.

Що потрібно знати про Євробачення 2021

У 2021 році міжнародний конкурс Євробачення пройде за так званим сценарієм B. Від класичного формату захід відрізнятиметься жорсткими заходами безпеки. У концертному залі Ahoy будуть присутні максимум 3,5 тис глядачів.

Перший півфінал відбудеться 18 травня, другий – 20 травня. А переможця ми дізнаємося на фіналі конкурсу – 22 травня.

Що потрібно знати про Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

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