Фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець розповів про вплив пандемії коронавірусу на шоу-бізнес, а також поділився планами на майбутнє.

За словами Сергія, який був номінований у категорії Найкращий рок-гурт на премії YUNA 2021, перемога у музичних конкурсах є дуже важливою для кожного артиста.

– Це визнання і наслідок великої кількості роботи, яка була зроблена всією командою. Це визнання колег та експертів шоу-бізнесу. Це важливо для кожного артиста, – зізнався Сергій.

Також співак поділився, що коронавірус негативно вплинув на концертну діяльність колективу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та загалом на весь український шоу-бізнес. Але попри це Сергію вдалося знайти і позитивні моменти пандемії.

– Коронавірус зіпсував нам купу планів, зокрема і стадіонні шоу. Крім цього, пандемія відсіяла багато талановитих артистів, які не мали можливості технічно втриматися на плаву. Але цей період струснув нас усіх і дав зрозуміти, що не все так просто і не завжди буде легко. Треба бути готовим до різних ситуацій. Карантин дав можливість відпочити, релакснути та змінити стиль життя. Тобто присутній і позитив, і негатив одночасно, – розповів Сергій.

Співак зазначив, що зараз учасники гурту працюють над завершенням нового альбому. А восени колектив поїде у великий концертний тур, який завершиться 24 квітня 2022 року на НСК Олімпійський.

Також Сергій зізнався, що його улюбленим місцем для відпочинку є острів Шрі-Ланка, куди він і планує полетіти взимку.

– Ми вже там були тричі. Дружина проти і хоче полетіти в інше місце, але я в захваті від цього острова. Я насолоджуюся там місцевою культурою, океаном, гостинністю, сонечком, своїми дітьми та дружиною, – поділився артист.

Сергій Танчинець про історію гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Співак Сергій Танчинець розповів про історію гурту БEZ ОБМЕЖЕНЬ та зізнався, що 14 січня колективу виповнилося 22 роки.

За словами артиста, гурт було створено випадково. Співзасновниками БЕZ ОБМЕЖЕНЬ є фронтмен Сергій Танчинець та гітарист Ігор Рибар.