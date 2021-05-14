PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Що ви знаєте про Святослава Вакарчука: вгадайте цитату артиста (ТЕСТ)

Що ви знаєте про Святослава Вакарчука: вгадайте цитату артиста (ТЕСТ)

Сьогодні, 14 травня, український музикант, автор пісень і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук святкує свій день народження. Артистові виповнилося 46 років.

Пісні Святослава Вакарчука знає практично кожен українець. Багато його синглів стали хітами та саундтреками до фільмів. Їхні тексти містять глибокий сенс і не залишають байдужим нікого.

Читайте
Кохання і багато котиків: новий кліп Океану Ельзи Без тебе мене нема

Однак Вакарчук відомий не лише своєю творчістю, але й висловлюваннями, які з часом перетворилися на цитати.

На честь дня народження Святослава Вакарчука Факти ICTV підготували тест, у якому потрібно вгадати, де цитата співака, а де ні.

Вакарчук презентував відеоверсію авторського проекту

У березні Святослав Вакарчук презентував live-версію свого авторського проекту Оранжерея. Це третя робота артиста, яка створена за межами гурту. До неї увійшло 12 пісень.

Зйомки відеоверсії проходили на репетиційній базі, облаштованій декораціями, які допомогли переміститися в світ Оранжереї.

Фото: Святослав Вакарчук

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка