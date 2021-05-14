Сьогодні, 14 травня, український музикант, автор пісень і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук святкує свій день народження. Артистові виповнилося 46 років.

Пісні Святослава Вакарчука знає практично кожен українець. Багато його синглів стали хітами та саундтреками до фільмів. Їхні тексти містять глибокий сенс і не залишають байдужим нікого.

Однак Вакарчук відомий не лише своєю творчістю, але й висловлюваннями, які з часом перетворилися на цитати.

На честь дня народження Святослава Вакарчука Факти ICTV підготували тест, у якому потрібно вгадати, де цитата співака, а де ні.

Вакарчук презентував відеоверсію авторського проекту

У березні Святослав Вакарчук презентував live-версію свого авторського проекту Оранжерея. Це третя робота артиста, яка створена за межами гурту. До неї увійшло 12 пісень.

Зйомки відеоверсії проходили на репетиційній базі, облаштованій декораціями, які допомогли переміститися в світ Оранжереї.

Фото: Святослав Вакарчук