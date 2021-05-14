Прем’єра спеціального епізоду серіалу Друзі: Возз’єднання відбудеться 27 травня на стрімінговій платформі HBO Max.

– Минуло 17 років, але ваші Друзі повернулися, – проанонсували тизером подію HBO Max в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HBO Max (@hbomax)

Одночасно з повідомленням HBO тизер із датою прем’єри з’явився й на сторінці офіційного акаунту серіалу Друзі.

– Знову побачимо улюблених Друзів разом, – зазначили на сторінці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Friends (@friends)

Знімання спецепізоду Друзів

Торік у лютому стрімінгова платформа HBO Max підтвердила факт знімання спецепізоду Друзів.

У серіалі мали знятися всі виконавці головних ролей: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт ЛеБлан, Метью Перрі й Девід Швіммер.

Вихід спецепізоду був запланований на травень 2020 року, але через пандемію коронавірусу старт знімального процесу переносили кілька разів.

Джерело: HBO, Friends