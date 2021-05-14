Вже 18 травня в Роттердамі відбудеться перший півфінал Євробачення 2021. Другий півфінал пройде 20 травня, фінал – 22 травня.

Прогнози букмекерів постійно змінюються, але на першій сходинці у рейтингу впевнено лідирує Франція. Країну представлятиме співачка Barbara Pravi – 21%.

На другому місці розташувалася Італія, яку представлятиме гурт Maneskin – 17%.

Третє місце займає виконавиця з Мальти – Destiny – 14%. Представник Швейцарії опустився в таблиці на четверту сходинку – Gjon’s Tears – 8%.

Далі йде Ісландія – 7%, Болгарія – 7%, Кіпр – 4%.

Гурт Go-A, який представлятиме Україну на Євробаченні 2021, займає 8 місце – 2%. Варто зазначити, що колектив набрав найбільшу кількість балів, на думку журналістів, присутніх на першій репетиції в Роттердамі.

На останньому 39 місці з найменшим показником букмекерів розташувалася Грузія – менше 1%.







Мальта, Франція чи Італія: прогнози букмекерів на Євробачення 2021 / 2 фотографии

Де та коли дивитися Євробачення 2021

Пряму трансляцію Євробачення 2021 в Україні можна буде подивитися по двом телеканалам – СТБ і UΛ: Перший. Перший півфінал 18 травня розпочнеться о 22.00.

Детальніше де та коли дивитися Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.