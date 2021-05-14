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Каріна Зуєва |

У компанії справжніх друзів: Святослав Вакарчук показав, як святкує день народження

Святослав Вакарчук

Український співак і лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук показав, як проводить свій 46-й день народження. Артист вирушив до бійців, які дислокуються під Авдіївкою.

Святослав Вакарчук поділився відео, в якому розповів, що зустрічає свій день народження в компанії рідних людей.

– Наразі я перебуваю в найважливішому для себе місці, фактично я відзначаю свій день народження в компанії справжніх друзів – це наші бійці, які неподалік Авдіївки захищають наше з вами мирне небо. Чесно, це один із найкращих моїх днів народження, – сказав артист.

Після цього Святослав перевів камеру на групу бійців, які привітали його з днем ​​народження та почали плескати в долоні.

– Слава Україні, – сказав Вакарчук.

Що ви знаєте про Святослава Вакарчука (Тест)

Сьогодні, 14 травня, Святославу Вакарчуку виповнилося 46 років. Він відомий не тільки своєю творчістю, а й висловлюваннями, які з часом перетворилися на цитати.

На честь дня народження артиста Факти ICTV підготували тест, в якому потрібно вгадати, де цитата Вакарчука, а де ні.

Фото:  Святослав Вакарчук

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